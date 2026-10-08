NOVA NOVČANA POMOĆ: Ovi građani mogu da se prijave za novac, a evo i koliko dobijaju
OPŠTINA Mali Zvornik obezbedila je drugim rebalansom budžeta za 2026. godinu dodatnih devet miliona dinara za pomoć penzionerima, licima sa invaliditetom i ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite, navodi se u novom zvaničnom saopštenju opštine Mali Zvornik.
Time su ukupno planirana sredstva za ove namene povećana sa prvobitnih 16 miliona na 25,5 miliona dinara, ističe se.
Jednokratna novčana pomoć od 3.000 dinara
Sredstva su, između ostalog, namenjena za realizaciju mera materijalne podrške, uključujući jednokratnu novčanu pomoć penzionerima i licima sa invaliditetom u iznosu od 3.000 dinara po korisniku.
Iz lokalne samouprave saopštavaju da je isplata jednokratne pomoći penzionerima i licima sa invaliditetom predviđena u narednom periodu, u cilju pružanja dodatne podrške starijim sugrađanima i licima sa invaliditetom iz ove opštine.
Kako se podnosi zahtev za novčanu pomoć
Za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć, potencijalni korisnici potrebno je da podnesu zahtev na šalteru Opštinske uprave.
Obrazac zahteva dostupan je u kancelariji mesne zajednice na čijem području korisnik ima prebivalište.
O uslovima i načinu isplate, kao i o terminima isplate novčane pomoći, korisnici će biti blagovremeno obavešteni.
Pomoć za nabavku stambenog kontejnera
U okviru ukupno planiranih 25,5 miliona dinara, biće finansirano i ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite.
Među njima je i novi vid materijalne podrške – pomoć u vidu nabavke stambenog kontejnera.
Pomoć je namenjena pojedincima i porodicama iz opštine Mali Zvornik koji se nalaze u stanju socijalne potrebe ili izuzetno teškoj životnoj situaciji, nemaju odgovarajući prostor za stanovanje i nisu u mogućnosti da ga obezbede sopstvenim sredstvima.
Drugi rebalans budžeta Opštine Mali Zvornik
Povećanje izdvajanja za ovu oblast predstavlja jednu od značajnijih izmena obuhvaćenih drugim rebalansom budžeta Opštine Mali Zvornik za 2026. godinu, kojim su dodatna sredstva usmerena i na druge potrebe građana i realizaciju planiranih projekata.
Drugi rebalans budžeta usvojen je na 15. redovnoj sednici Skupštine opštine Mali Zvornik.
(Alo)
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