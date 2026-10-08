ROK ZA PRIJAVU JE DO 6. NOVEMBRA: Ko i kako može da aplicira za dodelu bespovratnih sredstava?

POKRAJINSKI sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, kao i proizvoda sa oznakom geografskog porekla, za 2026. godinu.

Profimedia

Za realizaciju konkursa opredeljeno je ukupno 1.000.000 dinara.

Prema uslovima konkursa, minimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 30.000 dinara, dok je maksimalan iznos 100.000 dinara.

Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje do 80 odsto podrške od planiranog iznosa za realizaciju investicije, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost (PDV).

Za šta se mogu koristiti sredstva?

Konkurs obuhvata troškove uvođenja i sertifikacije sistema i standarda bezbednosti i kvaliteta hrane. Među njima su:

ISO 22000,



BRC,IFS,FSSC 22000,kao i drugi sertifikati navedeni u konkursnoj dokumentaciji.

Podrška se odnosi i na proizvode sa oznakom geografskog porekla, u skladu sa uslovima propisanim konkursom.

Ko može da se prijavi?

Pravo na učešće imaju podnosioci koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su upisani u odgovarajuće registre, odnosno imaju aktivan status, u skladu sa uslovima propisanim konkursnom dokumentacijom.

Prilikom ocenjivanja prijava uzimaju se u obzir uslovi i kriterijumi navedeni konkursom. Oni, između ostalog, obuhvataju kriterijume koji se odnose na geografsko područje, posedovanje odgovarajućih sertifikata i druge uslove predviđene konkursnom dokumentacijom.

Važno je i da jedan podnosilac može da podnese samo jednu prijavu po konkursu.

Rok za prijavu je 6. novembar 2026. godine

Rok za podnošenje prijava po ovom konkursu je 6. novembar 2026. godine, prenosi "Dnevnik".

Detaljni uslovi za učešće, način podnošenja prijave, potrebna dokumentacija, kriterijumi za ocenjivanje i ostali uslovi navedeni su u konkursnoj dokumentaciji Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Zainteresovani podnosioci bi pre podnošenja prijave trebalo da provere kompletnu konkursnu dokumentaciju i uslove koji se odnose na njihovu prijavu.

BONUS VIDEO: Nakon ulizičke izjave Srđana Milovojevića, pojavila se reakcija naroda Srbije!