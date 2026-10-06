Ekonomija

„LJUDI SE BORE DA PLATE RAČUNE!“ Ursula priznala razmere energetskog udara, a Brisel traži još milijardi

P. Đurđević

06. 10. 2026. u 11:34

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PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen upozorila je na smanjenje narednog sedmogodišnjeg budžeta EU, reagujući na pozive Nemačke za drastično smanjenje potrošnje.

„ЉУДИ СЕ БОРЕ ДА ПЛАТЕ РАЧУНЕ!“ Урсула признала размере енергетског удара, а Брисел тражи још милијарди

Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

Tokom govora u Evropskom parlamentu u Strazburu, Fon der Lajen je rekla da bi smanjenje zajedničkog budžeta EU ugrozilo ključne prioritete na nivou cele Unije, kao što su konkurentnost i energetska autonomija.

Fon der Lajen je takođe, priznala da "sve dok Evropa zavisi od nafte i gasa, njen prosperitet ostaje izložen događajima koji su van njene kontrole".

- Porodice i industrija plaćaju cenu krize koja se odvija daleko izvan naših granica. Od kraja februara, cene gasa su porasle za 140 odsto, a cene dizela su se udvostručile. Ako posmatramo uvoz fosilnih goriva, troškovi za Evropu su veći za 100 milijardi evra, a da pritom nismo dobili ni jedan jedini dodatni molekul energije - rekla je Fon der Lajen.

Kako je navela, preduzeća su pod velikim pritiskom, ljudi se bore da plate račune, a situacija bi se mogla pogoršati kako ulazimo u zimu.

- Pre četiri godine, Rusija je pokušala da nas ucenjuje. U to vreme, 45 odsto našeg uvoza gasa dolazilo je iz Rusije. Gotovo preko noći, skoro sve je bilo prekinuto, ali Evropa je ostala ujedinjena i izašli smo jači. Diversifikovali smo izvore snabdevanja i masovno ubrzali ulaganja u domaću čistu energiju. Danas je uvoz ruskog gasa pao sa 45 na 12 odsto, a do kraja godine taj udeo će biti sveden na nulu - nada se Fon der Lajen.

Kada je reč o budžetu Komisije za period od 2028. do 2034. godine, Fon der Lajenova ga je nazvala "najambicioznijim ikada predloženim", prenosi "Politiko".

U poruci Berlinu, Fon der Lajen je podsetila da predlog budžeta Komisije iznosi 1,26 odsto bruto nacionalnog dohotka Evropske unije – što predstavlja relativno malo povećanje u odnosu na sadašnji sedmogodišnji budžet.

Ona je takođe istakla potrebu da se odobri "značajan paket novih sopstvenih prihoda", odnosno poreza na nivou EU kojima bi se finansirao budžet i smanjila nacionalna izdvajanja za Brisel.

Vlade zemalja EU žure da postignu dogovor do kraja godine, pre nego što izbori u Francuskoj, Italiji i Poljskoj 2027. godine ugroze pregovore.

Uprkos roku koji se približava, lideri EU su i dalje daleko od dogovora o veličini novog budžeta. Nemačka i njeni saveznici u severnoj Evropi vrše pritisak na Dablin da sprovede sveobuhvatna smanjenja vredna stotine milijardi evra.

S druge strane, 17 zemalja EU iz južne i istočne Evrope – predvođenih Italijom i Rumunijom – zalaže se za suprotan pristup. One su u zajedničkom pismu prošle nedelje zatražile da se očuvaju subvencije za poljoprivrednike i sredstva za regionalni razvoj.

U prikrivenoj pretnji u ponedeljak, nemački kancelar Fridrih Merc rekao je da je "nepostojanje novog finansijskog okvira daleko povoljnije rešenje za Nemačku".

Međutim, dodao je da bi takav scenario ograničio sposobnost EU da deluje i ponovo pozvao da se pregovori okončaju do kraja godine.

(RT Balkan)

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