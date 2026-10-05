VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA PČELARE: Ostalo je još malo vremena za prijavu košnica
PČELARI su obavezni da do kraja oktobra u svojoj nadležnoj veterinarskoj stanici koja im je obeležila pčelinjak, prijave broj košnica sa kojima ulaze u zimu, objavio je Savez pčelarskih organizacija Srbije (SPOS).
Iz SPOS-a su naveli da bi pčelari prilikom prijave trebalo da sa sobom ponesu spisak svih brojeva košnica koje ulaze u zimu, kao i pločice sa brojevima rasformiranih košnica kako bi ih vratili veterinaru, u slučaju da im je broj košnica sada manji od broja koji su tokom godine imali obeležen brojevima.
Dodaju da retroaktivno prijavljivanje posle 31. oktobra neće biti moguće.
Iz Saveza podsećaju da je zakonska obaveza svakog pčelara da dva puta godišnje, u aprilu i oktobru, prijavi brojčano stanje pčelinjih zajednica svojoj veterinarskoj stanici.
(Bizportal)
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