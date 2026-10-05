Poljoprivreda

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA PČELARE: Ostalo je još malo vremena za prijavu košnica

K. Despotović

05. 10. 2026. u 21:22

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PČELARI su obavezni da do kraja oktobra u svojoj nadležnoj veterinarskoj stanici koja im je obeležila pčelinjak, prijave broj košnica sa kojima ulaze u zimu, objavio je Savez pčelarskih organizacija Srbije (SPOS).

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ: Остало је још мало времена за пријаву кошница

Foto: Milena Stojadinovic / Alamy / Profimedia

Iz SPOS-a su naveli da bi pčelari prilikom prijave trebalo da sa sobom ponesu spisak svih brojeva košnica koje ulaze u zimu, kao i pločice sa brojevima rasformiranih košnica kako bi ih vratili veterinaru, u slučaju da im je broj košnica sada manji od broja koji su tokom godine imali obeležen brojevima.

Dodaju da retroaktivno prijavljivanje posle 31. oktobra neće biti moguće.

Iz Saveza podsećaju da je zakonska obaveza svakog pčelara da dva puta godišnje, u aprilu i oktobru, prijavi brojčano stanje pčelinjih zajednica svojoj veterinarskoj stanici.

(Bizportal)

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