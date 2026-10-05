POLJOPRIVREDNICI, PAZITE: Saznajte zbog kog prekršaja možete ostati bez državne pomoći i do 3 godine

ZBOG dima od paljenja strnjike povređeno je 16 osoba u saobraćaju. Inspekcija pojačano kontroliše njive uz pomoć satelita, a prekršiocima prete prijave i gubitak poljoprivrednih subvencija.

Foto: Mark Walker / Alamy / Profimedia

Paljenje strnjike i žetvenih ostataka ponovo je dovelo do ozbiljnih problema na terenu. U prethodna tri dana, u saobraćajnim nezgodama povezanim sa dimom sa poljoprivrednih parcela, učestvovalo je 26 vozila, dok je 16 osoba povređeno. Jedna osoba je, prema podacima Ministarstva poljoprivrede, zadobila teške povrede, piše Tanjug.

Zbog požara na poljoprivrednim površinama nadležne službe pojačale su kontrole, a u jednoj koordinisanoj akciji poljoprivredne inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova šest osoba zatečeno je na delu prilikom paljenja žetvenih ostataka.

Četiri osobe su privedene, dok su protiv dve već podnete prekršajne prijave. Protiv četvoro privedenih biće podnete prekršajne prijave i preduzete druge mere u skladu sa zakonom.

Dim sa njiva ugrožava saobraćaj

Problem sa paljenjem žetvenih ostataka nije samo šteta koja nastaje na poljoprivrednom zemljištu.

Gust dim može da smanji vidljivost na putevima i direktno ugrozi vozače. Ministarstvo je upravo zbog poslednjih saobraćajnih nezgoda posebno upozorilo da paljenje strnjike može ugroziti ljudske živote.

U prethodna tri dana zabeležene su nezgode u kojima je učestvovalo ukupno 26 vozila, dok je 16 ljudi povređeno.

Zbog toga su poljoprivredna inspekcija, policija i druge nadležne službe pojačale nadzor nad parcelama na kojima se sumnja da je došlo do paljenja.

Kontrolišu se parcele na kojima je izbio požar

Nadležne službe Ministarstva poljoprivrede izašle su na teren kako bi identifikovale parcele na kojima su izbili požari, kao i njihove vlasnike i korisnike.

Za parcele na kojima se utvrdi da je došlo do požara pokreću se propisani postupci.

Posebna pažnja posvećena je slučajevima u kojima vlasnik ili korisnik parcele nije prijavio požar policiji ili vatrogascima.

Poljoprivredno gazdinstvo može ostati bez podsticaja

Posledice za vlasnika ili korisnika parcele ne završavaju se samo prekršajnim postupkom.

U određenim slučajevima poljoprivredno gazdinstvo može biti stavljeno u pasivan status.

To znači da gazdinstvo najmanje godinu dana ne može da konkuriše za poljoprivredne podsticaje niti da bude zakupac državnog poljoprivrednog zemljišta.

U zavisnosti od težine prekršaja, pasivan status može trajati i do tri godine.

Zbog toga paljenje žetvenih ostataka za poljoprivrednika može imati posledice koje se ne odnose samo na trenutni požar ili eventualnu novčanu kaznu, već i na buduće ostvarivanje prava na državnu podršku.

Parcela može biti otkrivena i pomoću satelita

Kontrola poljoprivrednih površina dodatno je pojačana zahvaljujući satelitskom monitoringu.

Prema Ministarstvu, pet satelita omogućava praćenje stanja na terenu i dostavljanje podataka o lokacijama, parcelama i površinama koje su zahvaćene požarima.

Na osnovu tih podataka formiraju se spiskovi parcela po opštinama i katastarskim opštinama.

Inspekcija tako može da dobije informacije o potencijalno problematičnim lokacijama i da ciljano izađe na teren.

Šta ako izbije požar na vašoj parceli?

Ministarstvo posebno podseća da vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta treba da reaguje ukoliko na njegovoj parceli izbije požar.

Požar treba odmah prijaviti nadležnim službama kako bi se sprečilo njegovo širenje.

Broj vatrogasaca je 193, dok se policija može pozvati na 192.

Prijavljivanje požara posebno je važno kada postoji opasnost da se vatra proširi na susedne njive, objekte, šume ili saobraćajnice.

Paljenje strnjike je zakonom zabranjeno

Paljenje strnjike i žetvenih ostataka na otvorenom prostoru zakonom je zabranjeno.

Osim opasnosti od požara i dima, paljenje može da nanese štetu i samom poljoprivrednom zemljištu. Vatra uništava organsku materiju, humus i korisne mikroorganizme koji su važni za plodnost zemljišta.

Zbog toga nadležni apeluju na poljoprivrednike da žetvene ostatke ne uklanjaju spaljivanjem, već da koriste druge načine njihovog zbrinjavanja.

Kontrole će biti nastavljene

U nadzoru učestvuju poljoprivredna inspekcija, policija, Sektor za vanredne situacije i saobraćajna policija, dok se podaci sa satelita koriste za lakše lociranje parcela na kojima je došlo do požara.

Paljenje strnjike nije samo problem vlasnika ili korisnika zemljišta. Dim može da ugrozi vozače i putnike, dok se vatra može proširiti na druge parcele, objekte i šumske površine.

Zbog toga će protiv onih kod kojih se utvrdi da su palili žetvene ostatke biti preduzete mere predviđene zakonom, prenosi BizPortal pisanje Tanjuga.

(Tanjug)