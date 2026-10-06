BITKA ZA PRINOS: Kako klimatske promene menjaju pravila igre u poljoprivredi

SA svakim sve toplijim letom, prinosi poljoprivrednih kultura, koje rastu i sazrevaju tokom letnjih meseci, sve su manji. Visoke temperature ne utiču toliko na ozime kulture koje vegetaciju završavaju tokom juna, ali jare kulture su sve slabije.

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- Nedostatak padavina odrazio se na kvalitet i visinu prinosa. Praktično nismo imali ni jednu jaru kulturu, sem donekle suncokreta, da je dobro prošla u ovoj godini - kaže za Oradio profesor dr. Ranko Čabilovski sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu poseduje ogledno organsko polje koje bi trebalo da pokaže da li je organska poljoprivreda otpornija na klimatske promene, nego klasična, intenzivna poljoprivreda. S obzirom na to da kod nas organska poljoprivreda još uvek nije dovoljno zastupljena, ni prinosi nisu bili mnogo drugačiji.

- Da bi rezultati na organskim poljima mogli da se razlikuju, zemlja bi morala da sadrži mnogo više organske materije koje bi eventualno dovela do toga da se biljke bolje bore sa sušom, jer bi zemljište više zadržavalo vlagu. Kod nas je organska poljoprivreda sa aspekta regeneracije zemljišta još uvek mlada, pa se ni kvalitet zemlje ne razlikuje mnogo u odnosu na konvencionalne parcele - otkriva profesor.

Ukoliko bismo, u teoriji, u narednim godinama uspeli da povećamo broj organskih parcela, profesor smatra da bi one mogle da povećaju otpornost biljaka na sušu. Taj potencijal, kako kaže profesor, ima svoje limite. Nedostatak vode nije moguće zameniti nekom drugom agrotehničkom merom.

Nije samo organska proizvodnja ta koja bi mogla da pomogne da na njivama zadržimo vlagu. Izbor kultura koje ćemo gajiti može biti još jedna od mera. Pre svega, moraćemo da sadimo kulture koje bolje podnose sušu, a onda i one koje zadržavaju vlagu u zemljištu.

Osim toga, tu je i stajnjak koji se sve manje koristi na njivama uglavnom zbog smanjenog stočnog fonda.

(RTV)