Arapsko-balkanski koridor: Srbija u žiži svetske trgovačke rute

ARAPSKO-balkanski koridor (ABC), nova privatna pomorsko-železničko-drumska trgovačka ruta, koja je pokrenuta 29. septembra, povezuje egipatske luke sa tržištima južne i istočne Evrope, a jedan od ključnih pravaca vodi preko Soluna, Sofije i Niša.

Foto: Printskrin Iks/RT Online

Koridor omogućava prikupljanje tereta u egipatskim lukama, prvenstveno u Port Saidu i Aleksandriji, koji se potom morskim putem prevozi do Soluna u Grčkoj. Tamo se prebacuje na železnicu duž Panevropskog koridora 10, koji vodi preko Sofije u Bugarskoj i Niša u Srbiji, a zatim dalje ka balkanskim tržištima i tržištima Evropske unije.

Carine i sporazum Srbije sa Egiptom

Novi koridor je značajan imajući u vidu da je trgovina između arapskih zemalja i Evropske unije porasla, dok su prevoznici, složene carinske procedure i neusaglašeni carinski režimi do sada činili trgovinu sporijom i skupljom u poređenju sa transportom unutar Evrope, prenosi portal EnterpriseAM.

Ono što novu rutu čini održivom jeste, između ostalog, i sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Egipta, koji je stupio na snagu u septembru 2025. godine. Njime se ukidaju carine na gotovo polovinu poljoprivrednih proizvoda i 30 odsto industrijskih proizvoda, dok bi u narednih 10 godina taj procenat trebalo da poraste na više od 90 odsto za obe kategorije.

-To je važno, jer se Srbija nalazi na završetku oba pravca, navodi portal.

Dva pravca, dve faze

Odvojeni, međudržavni pravac prilazi Srbiji sa suprotne strane Balkana: preko glavne crnogorske luke Bar i pruge Beograd–Bar, koja se u Beogradu povezuje sa Koridorom 10. Ova dva projekta nalaze se u različitim fazama razvoja. ABC je privatni koridor koji podržavaju komercijalni operateri i za koji je već objavljena konkretna ruta, dok je crnogorski pravac za sada međudržavni memorandum o razumevanju, bez imenovanog prevoznika i objavljenog reda plovidbe.

Krajem jula Lučka uprava Aleksandrije i Lučka uprava Crne Gore potpisale su memorandum o saradnji u upravljanju lukama tokom posete crnogorskog predsednika Jakova Milatovića Kairu. Sporazum je obuhvatio i digitalnu transformaciju, kao i uspostavljanje direktne pomorske linije između Aleksandrije i Bara, uz širu ekonomsku saradnju.

Prodor ka Balkanu predstavlja samo jedan deo šireg strateškog preusmeravanja koje Kairo sprovodi nakon udara na saobraćaj kroz Suecki kanal.

sputnikportal.rs

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