SOLARNI PANELI, FASADE, STOLARIJA: Socijalno ugroženi dobijaju do 90% subvencija

MINISTARKA rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović prisustvovala je danas u Gornjem Milanovcu dodeli ugovora za energetsku sanaciju 58 domaćinstava, koja su dobila subvencije na osnovu javnog poziva resornog ministarstva.

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Tom prilikom ona je najavila raspisivanje novog javnog poziva za subvencije za mere energetske efikasnosti za gradove i opštine u narednih mesec dana.

- U mere za unapređenje energetske efikasnosti u Gornjem Milanovcu do sada je uloženo oko 133 miliona dinara, od čega je država finasirala polovinu. Na prethodnim javnim pozivima podsticaje su iskoristila 282 domaćinstva, dok je danas još 58 dobilo subvenciju. Ministarstvo rudarstva i energetike će u narednih mesec dana raspisati novi javni poziv za gradove i opštine za unapređenje mera energetske efikasnosti i planiramo da izvojimo više sredstava nego na prethodnom javnom pozivu, kako bi što više građana moglo uz pomoć države da energetski unapredi svoja domaćinstva, smanji potrošnju energije i račune i poveća vrednost svojih nekretnina i komfor života - rekla je Đedović Handanović, saopštilo je resorno ministarstvo.

Ona je navela da je do sada skoro 50.000 domaćinstava širom Srbije dobilo subvencije za energetsku sanaciju i da je cilj da do kraja 2027. godine 70.000 kuća i domova bude energetski unapređeno uz pomoć države.

Prema njenim rečima, subvencije za građane iz socijalno ranjivih kategorija iznose i do 90 odsto vrednosti radova, dok ostali građani mogu da dobiju podršku od 50 odsto za pojedinačne mere, odnosno do 65 odsto ukoliko se opredele za paket mera.

- U praksi to znači da socijalno ugroženi građani za svega 14.000 dinara mogu da zamene celokupnu stolariju u domaćinstvu površine 40 kvadratnih metara. Na taj način, uz minimalno finansijsko učešće građana, značajno se poboljšava energetska efikasnost domaćinstva, smanjuju troškovi za energiju i obezbeđuju bolji uslovi za život - rekla je ona.

Ministarka je ukazala da primena mera energetske efikasnosti može da donese značajne uštede u potrošnji energije. Zamena stare stolarije može da smanji gubitke toplote i donese uštede od oko 20 odsto, dok postavljanje termoizolacije na fasadi može da smanji potrošnju energije za oko 30 odsto.

Ugradnjom toplotnih pumpi potrošnja energije može da se smanji za oko 70 odsto, dok solarni paneli omogućavaju domaćinstvima da deo ili celokupnu sopstvenu potrošnju električne energije obezbede iz obnovljivih izvora.

Predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević istakao je da ova opština šest godina učestvuje u programu subvencionisanja mera energetske efikasnosti.

- Kao razvijena opština, Gornji Milanovac će težiti da naredne godine izdvoji dvostruko više sredstava za pomoć građanima koji žele energetski da saniraju svoja domaćinstva, jer to osim ušteda za same građane doprinosi i manjem zagađenju životne sredine uz povećanje energetske efikasnosti i time Gornji Milanovac postaje sve lepši. Opština namerava da se pridruži i programu za sanaciju fasada višestambenih zgrada koji takođe sprovodi Ministarstvo rudarstva i energetike - rekao je Kovačević.

(Tanjug)