Ekonomija

NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel na pumpama

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02. 10. 2026. u 12:26

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CENE naftnih derivata važiće do petka, 9. oktobra 2026.

НОВЕ ЦЕНЕ ГОРИВА: Ево колико ћемо плаћати бензин и дизел на пумпама

Foto: AP Photo/Kin Cheung

U narednih sedam dana maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 236 dinara za litar, a benzina 207 dinara. Cene goriva u odnosu na prethodnu nedelju ostaju nepromenjene.

Cene naftnih derivata važiće do petka, 9. oktobra 2026.

Vlada Srbije je na još nedelju dana do 11. oktobra produžila smanjenje akciza za 25 odsto na naftne derivate, potvrđeno je RTS-u u Ministarstvu finansija.

Prethodno smanjenje akciza ističe u nedelju.

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