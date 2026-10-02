NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel na pumpama
CENE naftnih derivata važiće do petka, 9. oktobra 2026.
U narednih sedam dana maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 236 dinara za litar, a benzina 207 dinara. Cene goriva u odnosu na prethodnu nedelju ostaju nepromenjene.
Cene naftnih derivata važiće do petka, 9. oktobra 2026.
Vlada Srbije je na još nedelju dana do 11. oktobra produžila smanjenje akciza za 25 odsto na naftne derivate, potvrđeno je RTS-u u Ministarstvu finansija.
Prethodno smanjenje akciza ističe u nedelju.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
ĐEDOVIĆ O PRODAJI NIS-A: Pregovori nisu propali, to potvrđuje i nova OFAK-ova licenca
01. 10. 2026. u 22:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)