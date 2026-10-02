VOJVODINA DELI MILIONE: Organska proizvodnja postaje zlatna šansa

POKRAJINSKI sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u AP Vojvodini u 2026. godini, za koji je opredeljeno ukupno dva miliona dinara.

Foto: Artem Oleshko / Alamy / Profimedia

Konkurs je otvoren do 6. novembra.

Kako je navedeno u konkursu, cilj dodele bespovratrnih sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u AP Vojvodini u 2026. godini je unapređenje organske proizvodnje u pokrajini.

Bespovratna sredstava namenjena su za troškove kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje od ovlašćenih organizacija koje izdaju sertifikat za organske proizvode u 2026. godini.

Precizira se da se bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju u iznosu do 80 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije, a prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Minimalan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi je 10.000, a maksimalni ne može biti veći od 200.000 dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to fizičko i pravno lice koje je nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, kao i verske zajednice, crkve i manastiri.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu.

Tekst konkursa i prijava na konkurs nalaze se na sajtu www.psp.vojvodina.gov.rs.

(euronews.rs)