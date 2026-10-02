VOJVODINA DELI MILIONE: Organska proizvodnja postaje zlatna šansa
POKRAJINSKI sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u AP Vojvodini u 2026. godini, za koji je opredeljeno ukupno dva miliona dinara.
Konkurs je otvoren do 6. novembra.
Kako je navedeno u konkursu, cilj dodele bespovratrnih sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u AP Vojvodini u 2026. godini je unapređenje organske proizvodnje u pokrajini.
Bespovratna sredstava namenjena su za troškove kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje od ovlašćenih organizacija koje izdaju sertifikat za organske proizvode u 2026. godini.
Precizira se da se bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju u iznosu do 80 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije, a prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Minimalan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi je 10.000, a maksimalni ne može biti veći od 200.000 dinara.
Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to fizičko i pravno lice koje je nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, kao i verske zajednice, crkve i manastiri.
Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu.
Tekst konkursa i prijava na konkurs nalaze se na sajtu www.psp.vojvodina.gov.rs.
(euronews.rs)
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