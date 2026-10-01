NAJBOLJI BIZNISI ZA PENZIONERE: Donosimo pet ideja i računicu - tačno koliko novca!

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas da su predstavnici Studentske liste odustali od debata, jer neće da se vidi to šta im je stvarni program i šta su im stvarne namere, od toga da bi prvog dana uveli sankcije Ruskoj Federaciji do toga da bi, kako je rekao, priznali nezavisnost tzv. Kosova.