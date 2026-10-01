Ekonomija

NAJBOLJI BIZNISI ZA PENZIONERE: Donosimo pet ideja i računicu - tačno koliko novca!

K. Despotović

01. 10. 2026. u 14:08

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PENZIONERI su često zainteresovani za poslove koji im omogućavaju zaradu i druženje. Samoća i nedostatak aktivnosti u njihovom dobu mogu imati negativan uticaj pa su mnogi radi da ili rade od kuće ili odu u tim koji će im doneti i novac i potrebnu zabavu.

НАЈБОЉИ БИЗНИСИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ: Доносимо пет идеја и рачуницу - тачно колико новца!

Foto: manassanant pamai / Panthermedia / Profimedia

Na osnovu ekonomskih trendova i malih biznis modela pogodnih za starije osobe, evo nekih od poslova i tačne mesečne zarade: 

1. Onlajn prodaja i zanati

  • Šta uključuje: Izrada ručnih radova (narukvice, nakit, dekorativni predmeti), prodaja na platformama kao što su Etsy ili društvene mreže.
  • Početna investicija: 10.000–30.000 dinara za materijal.
  • Procenjena mesečna zarada: 20.000–50.000 dinara, zavisno od intenziteta i popularnosti proizvoda.

2. Turistička usluga i smeštaj

  • Šta uključuje: Iznajmljivanje sobe ili manje kuće turistima (Airbnb, Booking.com).
  • Početna investicija: Ulaganje u adaptaciju prostora ako je potrebno; postoji i mogućnost korišćenja postojećeg stana.
  • Procenjena mesečna zarada: 30.000–60.000 dinara, u zavisnosti od lokacije i sezone.

3. Pružanje konsultantskih usluga

  • Šta uključuje: Korišćenje profesionalnog iskustva (računovodstvo, nastavna podrška, savetovanje).
  • Početna investicija: Minimalna, uglavnom oglašavanje usluge.
  • Procenjena mesečna zarada: 20.000–40.000 dinara za par sati nedeljno; više ako je potpuno angažovanje.

4. Mala poljoprivredna proizvodnja ili baštenski uzgoj

  • Šta uključuje: Uzgajanje povrća, voća, lekovitog bilja za lokalno tržište ili javne pijace.
  • Početna investicija: Zemljište i semenski materijal; može biti mala ako se koristi baštenski prostor.
  • Procenjena mesečna zarada: 15.000–35.000 dinara u zavisnosti od površine i sezone.

5. Pružanje domaćih usluga komšijama ili lokalnoj zajednici

  • Šta uključuje: Čuvanje dece, šetnja pasa, pomoć starijim osobama.
  • Početna investicija: Veoma mala ili minimalna.
  • Procenjena mesečna zarada: 10.000–25.000 dinara po angažovanju nekoliko sati dnevno.

Najuspešniji poduhvati kombinuju male investirane troškove sa postojećim resursima i ličnim iskustvom, što omogućava siguran i prilagođen prihod za penzionere.

Tekst: Katarina Despotović 

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