NAJBOLJI BIZNISI ZA PENZIONERE: Donosimo pet ideja i računicu - tačno koliko novca!
PENZIONERI su često zainteresovani za poslove koji im omogućavaju zaradu i druženje. Samoća i nedostatak aktivnosti u njihovom dobu mogu imati negativan uticaj pa su mnogi radi da ili rade od kuće ili odu u tim koji će im doneti i novac i potrebnu zabavu.
Na osnovu ekonomskih trendova i malih biznis modela pogodnih za starije osobe, evo nekih od poslova i tačne mesečne zarade:
1. Onlajn prodaja i zanati
- Šta uključuje: Izrada ručnih radova (narukvice, nakit, dekorativni predmeti), prodaja na platformama kao što su Etsy ili društvene mreže.
- Početna investicija: 10.000–30.000 dinara za materijal.
- Procenjena mesečna zarada: 20.000–50.000 dinara, zavisno od intenziteta i popularnosti proizvoda.
2. Turistička usluga i smeštaj
- Šta uključuje: Iznajmljivanje sobe ili manje kuće turistima (Airbnb, Booking.com).
- Početna investicija: Ulaganje u adaptaciju prostora ako je potrebno; postoji i mogućnost korišćenja postojećeg stana.
- Procenjena mesečna zarada: 30.000–60.000 dinara, u zavisnosti od lokacije i sezone.
3. Pružanje konsultantskih usluga
- Šta uključuje: Korišćenje profesionalnog iskustva (računovodstvo, nastavna podrška, savetovanje).
- Početna investicija: Minimalna, uglavnom oglašavanje usluge.
- Procenjena mesečna zarada: 20.000–40.000 dinara za par sati nedeljno; više ako je potpuno angažovanje.
4. Mala poljoprivredna proizvodnja ili baštenski uzgoj
- Šta uključuje: Uzgajanje povrća, voća, lekovitog bilja za lokalno tržište ili javne pijace.
- Početna investicija: Zemljište i semenski materijal; može biti mala ako se koristi baštenski prostor.
- Procenjena mesečna zarada: 15.000–35.000 dinara u zavisnosti od površine i sezone.
5. Pružanje domaćih usluga komšijama ili lokalnoj zajednici
- Šta uključuje: Čuvanje dece, šetnja pasa, pomoć starijim osobama.
- Početna investicija: Veoma mala ili minimalna.
- Procenjena mesečna zarada: 10.000–25.000 dinara po angažovanju nekoliko sati dnevno.
Najuspešniji poduhvati kombinuju male investirane troškove sa postojećim resursima i ličnim iskustvom, što omogućava siguran i prilagođen prihod za penzionere.
Tekst: Katarina Despotović
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