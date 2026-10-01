BESPLATNI IZLETI I KRSTARENJA ZA PENZIONERE: Ako živite u ovom delu Beograda, ovo je baš za vas!
PRIJAVE za novi ciklus besplatnih izleta i krstarenja namenjenih starogradskim seniorima u organizaciji Gradske opštine Stari grad počinju danas, najavio je pomoćnik predsednika GO Stari grad Bojan Bojić.
- U periodu od 8 do 16 časova penzioneri mogu da dođu u Uslužni centar GO Stari grad, Makedonska 42, ulaz iz Nušićeve ulice, gde možete da se prijavite i odaberete željenu destinaciju - rekao je Bojić za Tanjug.
Kako je naveo, u ponudi su izleti u Aranđelovac i Vršac, kao i krstarenje Savom i Dunavom.
Broj mesta je ograničen, a prijave traju do popune raspoloživih mesta.
- Potrebno je da seniori ponesu svoju starogradsku karticu ili ličnu kartu, kao i da popune formular - rekao je Bojić.
Gradska opština Stari grad, dodao je Bojić, nastavlja da organizuje veliki broj besplatnih programa i aktivnosti za sve generacije, sa posebnim akcentom na brigu o najstarijim sugrađanima, zdravlju, kulturi, obrazovanju, rekreaciji i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena.
- U prethodnom periodu organizovane su različite besplatne preventivne zdravstvene akcije i pregledi, kao i aktivnosti u okviru Festivala zdravlja, gde su građani imali priliku da obave preventivne preglede, dobiju savete stručnjaka i prisustvuju programima posvećenim očuvanju zdravlja i zdravim stilovima života - rekao je Bojić.
On je istakao da i u narednom periodu Opština nastavlja sa novim besplatnim sadržajima.
- Za naše najstarije sugrađane planirani su i besplatni pregledi sluha, dok će kroz programe u oblasti kulture biti organizovani dani otvorenih vrata u pozorištima, kao i podela besplatnih karata za pozorišne predstave i druge kulturne sadržaje - naveo je Bojić.
Pored toga, biće nastavljeni i drugi programi namenjeni različitim generacijama - od aktivnosti za decu i mlade, preko obrazovnih i kulturnih programa, do rekreativnih, zdravstvenih i društvenih aktivnosti za seniore.
- Cilj nam je da Starograđanima tokom cele godine omogućimo što više dostupnih, kvalitetnih i potpuno besplatnih sadržaja, kao i da o svakoj novoj aktivnosti budu blagovremeno obavešteni - rekao je Bojić.
(Blic)
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