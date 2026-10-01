Ekonomija

ER SRBIJA POTPISALA STRATEŠKO PARTNERSTVO S MANIFESTACIJOM GITEX AI: Veliki tehnološki sajam stiže na EKSPO u Beograd (FOTO)

T.J.

01. 10. 2026. u 13:20

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AVIOKOMPANIJA Er Srbija potpisala je danas strateško partnerstvo sa manifestacijom GITEX AI Beograd, koja će biti održana od 25. do 27. maja naredne godine, u toku specijalizovane izložbe EKSPO 2027.

ЕР СРБИЈА ПОТПИСАЛА СТРАТЕШКО ПАРТНЕРСТВО С МАНИФЕСТАЦИЈОМ GITEX AI: Велики технолошки сајам стиже на ЕКСПО у Београд (ФОТО)

Foto: Er Srbija/GITEX AI

Sporazum su u prostorijama Er Srbije u Beogradu potpisali generalni direktor aviokompanije Er Srbija Jirži Marek i pomoćnik potpredsednika GITEX AI Beograd, Piter Bredi, a prisustvovao je i predsednik Privredne komore Srbije, (PKS) Marko Čadež.

Najveći tehnološki sajam na svetu, Gitex Global, izabrao je Beograd za domaćina prvog sajma ove prestižne organizacije u jugoistočnoj Evropi koji će pod nazivom "Gitex AI Serbia" biti održan 2027. godine u toku specijalizovane izložbe EKSPO 2027.

Ova odluka objavljena je na otvaranju 45. Gitex Global sajma u Dubaiju u oktobru 2025. i, kako je tada rečeno, potvrdila je poziciju Srbije kao rastućeg centra inovacija i novih tehnologija u tom delu Evrope.

Čadež je nakon potpisivanja sporazuma rekao da su Gitex i Er Srbija prirodni partneri, imajući u vidu njihov značaj za povezivanje Srbije sa svetskim tržištima tehnologije, inovacija i poslovanja.

- Zaista je velika čast da imamo ovakva dva giganta. Sa jedne strane Gitex, najveću tehnološku platformu, koja širom sveta dovodi hiljade inovativnih i tehnoloških kompanija, koje odlučuju da dođu u Beograd i ovde se predstave i Gitex Beograd, pre svega kao centar ne samo ovog regiona, nego jedan od većih centara i na celom evropskom kontinentu - rekao je Čadež.

Foto: Er Srbija/GITEX AI

Naglasio je da se na ovom događaju očekuje više od 20.000 učesnika i hiljade kompanija iz tehnološkog i inovacionog sektora.

Prema njegovim rečima, prirodan partner Gitex-u je nacionalna avio-kompanija Er Srbija koja, kako je dodao, sa više od 100 destinacija povezuje različite delove sveta.

- Gitex Global praktično spaja ceo svet tehnologije i inovacija, tako je i Er Srbija u današnje vreme jedna od retkih kompanija koja spaja razne delove sveta, odnosno i istok i zapad i sever i jug i povezana je direktnim linijama sa svetom koji je danas sve više podeljen - rekao je predsednik PKS-a.

Kako je dodao, upravo zbog globalne povezanosti Er Srbija predstavlja važnog partnera Giex-u.

- Zato Er Srbija jeste globalni igrač i zato treba da sarađuje sa Gitex-om - istakao je Čadež.

Foto: Er Srbija/GITEX AI

Generalni direktor aviokompanije Er Srbija, Jirži Marek, zahvalio je timovima Gitex-a, Er Srbije i PKS-u na podršci pruženoj kako bi se potpisala ovakva vrsta partnerstva.

- Avionska povezanost je temelj ekonomskog razvoja i to ide ruku pod ruku. Što više Er Srbija raste, to postajemo vidljiviji na globalnoj mapi i privlačimo globalne događaje kao što je Gitex - rekao je on.

Marek je naglasio i da su ovakvi sporazumi o saradnji izuzetno važni za budućnost, jer je obično avijacija malo iza u IT razvoju.

- Želimo da sa ovom saradnjom budemo predvodnici, a ne oni koji slede - rekao je Marek.

Foto: Er Srbija/GITEX AI

Pomoćnik potpredsednika Gitex AI Beograd, Piter Bredi, zahvalio je Er Srbiji i PKS što su se uskladili sa vizijom Gitex-a koja je posvećena izgradnji sjajne i ogromne tehnološke platforme za ovaj region u godinama koje dolaze.

- Već neko vreme razmatramo pokretanje Gitex-a u ovom regionu, tako da je fantastično pronaći partnere koji su u potpunosti usklađeni sa nama u ovoj misiji - rekao je on.

Bredi je dodao da Gitex AI deli mnoge vrednosti sa Er Srbijom i da želi da poveže Srbiju sa svetom.

- U našem svetu govorimo o tehnološkom i investicionom ekosistemu iz celog sveta. I želimo da povežemo region i stavimo ga u sam vrh mape za međunarodne kompanije koje traže prilike - zaključio je on.

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