VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA: "Neviđenu čast mi je ukazao deka Milutin" (VIDEO)
NOSILAC liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić je tokom posete Donjoj Kamenici kod Knjaževca dobio neobičan poklon
Detalji susreta objavljeni su putem zvaničnog Instagram naloga:
"Srećan sam što sam danas posetio Donju Kamenicu, upoznao i slušao divne i vredne ljude. Posebnu, neviđenu čast ukazao mi je deka Milutin, poklonivši mi flašu rakije iz 1958. godine. To nije samo rakija, već deo jedne porodice, jednog vremena i uspomena koje traju generacijama", stoji u objavi.
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