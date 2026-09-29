STRAŠNA BROJKA: Koliko bi Slovačku mogla da košta obustava isporuka ruskog gasa
OBUSTAVA isporuka ruskog gasa mogla bi da košta Slovačku 10 milijardi evra, rekao je ministar spoljnih poslova te zemlje Juraj Blanar.
Prema njegovim rečima, Bratislava namerava da brani svoje interese na polju energetike i traži načine kako da smanji moguće troškove.
U tom cilju u okviru predstojeće rusko-slovačke komisije strane planiraju da razmatraju pitanja koja nisu povezana sa sankcijama.
„Dobro je kada otvaramo te kanale i jasno iznosimo naše stavove Rusiji. Obustava isporuka mogla bi da nas košta 10 milijardi evra i mi moramo da štitimo sopstvene interese, da vodimo pregovore. Ono što nedvosmisleno tražim jeste da očuvamo mirne odnose“, rekao je on na konferenciji za novinare sa nemačkim ministrom spoljnih poslova Johanom Vadefulom.
Blanar je podržao sastanak ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova sa slovačkim ministrom inostranih poslova na marginama UN, istakavši da diplomatija podrazumeva očuvanje dijaloga i sa onima sa kojima se zemlje ne slažu po velikom broju pitanja.
Slovačka ima određena pitanja o kojima bi želela da razgovara sa Rusijom, uključujući snabdevanje gasom i dugoročni ugovor između državne kompanije SPP i "Gasproma".
Bratislava odbija pritisak da odustane od ruske nafte i gasa, jer bi gubitak ugovora koji važe do 2034. godine mogao da košta pomenutih 10 milijardi evra.
(Sputnjik)
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