DUG KOJI NE MORA DA SE PLATI: U Srbiji opšti rok zastarelosti duga iznosi 10 godina, ali...

U SRBIJI opšti rok zastarelosti duga iznosi 10 godina, ali rokovi drastično variraju u zavisnosti od vrste duga. Način na koji zastarelost duga funkcioniše ima nekoliko važnih karakteristika koje većina ljudi ne poznaje, a koje mogu napraviti veliku razliku.

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Zastarevanjem dug ne nestaje, on samo postaje neutuživ. Kada prođe zakonski rok bez pokretanja postupka, poverilac gubi pravo da vas tuži i novac naplati preko suda.

Međutim, sama obaveza i dalje postoji. Ako zastareli dug platite dobrovoljno, pa čak i greškom, nemate pravo na povraćaj novca jer zakon smatra da ste platili realan dug. Ukratko: zastarelost ne poništava dug, već ukida mogućnost prinudne naplate.

Druga ključna stvar je da sud ne pazi na zastarelost sam od sebe. Čak i ako je rok zastarelosti očigledno prošao, sud neće automatski odbiti tužbu poverioca. Zastarelost se primenjuje samo ako se dužnik izričito pozove na nju - podnošenjem prigovora zastarelosti. Ako dužnik to ne uradi, sud će postupak voditi i doneti presudu kao da zastarelost uopšte ne postoji.

U praksi, sudski poziv nipošto ne smete ignorisati - čak i ako ste sigurni da je dug zastareo. Sud ne pazi na zastarelost po službenoj dužnosti, već vi (ili vaš advokat) morate izričito uložiti prigovor zastarelosti. Tek kada formalno istaknete ovaj prigovor, sud ima osnov da tužbeni zahtev odbije.

Rokovi zastarelosti

1 godina: Komunalije, telefon, parking

Rok zastarelosti od jedne godine važi za:

potraživanja za isporučenu električnu energiju, vodu i grejanje,

dimničarske usluge,

pretplatu za korišćenje radio i TV prijemnika,

telefonski račun,

poštansku pretplatu,

dnevne parking karte.

Ovo je rok koji se najčešće primenjuje na račune i komunalne usluge za fizička lica.

Mnogi građani dobijaju opomene ili čak tužbe za komunalne račune koji su stari više od godinu dana. U takvom slučaju, pozivanje na zastarelost pred sudom može biti ključno - ali samo ako to aktivno uradite.

3 godine: Komercijalni dugovi, zakupnina, naknada štete, kamate

Rok od 3 godine važi za:

međusobna potraživanja pravnih lica iz ugovora o prometu robe i usluga (neplaćene fakture između firmi),

za potraživanja zakupnine,

za potraživanja naknade štete (3 godine od saznanja za štetu i štetnika, a najkasnije 5 godina od nastanka štete),

za kamate i druga povremena potraživanja,

za novčana potraživanja iz radnog odnosa (neisplaćene plate, prekovremeni rad i slično).

Kod potraživanja između pravnih lica i preduzetnika, sudska praksa je manje ujednačena - u nekim slučajevima se primenjuje rok od 3 godine (kao za komercijalne ugovore), a u nekim opšti rok od 10 godina, u zavisnosti od prirode odnosa.

5 godina: Poreski dugovi i osnovno pravo na povremena davanja

Poreski dugovi zastarevaju u roku od 5 godina od početka naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je poreska obaveza nastala.

10 godina

Ukoliko zakonom nije propisan kraći rok za konkretnu vrstu potraživanja, primenjuje se opšti rok od 10 godina.

Ovaj rok važi za većinu dugova između fizičkih lica:

za kredite (uključujući i pojedinačne rate - anuitete, koji se ne smatraju povremenim potraživanjima),

za studentske kredite,

za sva potraživanja koja su utvrđena pravnosnažnom sudskom presudom ili sudskim poravnanjem, čak i ako je prvobitni rok bio kraći.

Koji dugovi u Srbiji nikada ne zastarevaju?

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje ne zastarevaju po trenutno važećem zakonu (ZPPPA). Na njih se ne odnose ni pravila o apsolutnoj zastarelosti poreza. Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji u članu 114e kaže:

"Odredbe ovog zakona kojima se uređuje zastarelost prava na utvrđivanje, naplatu i povraćaj, kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja ne primenjuju se na doprinose za obavezno socijalno osiguranje."

Iz toga proizilazi da apsolutna zastarelost za PIO ne može nastupiti. Dakle, ne može zastariti, kao ni doprinos za zdravstveno osiguranje, ni doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Država doprinose može naplatiti i naknadno nakon više decenija od momenta kada su dospeli za plaćanje.

(Mondo)