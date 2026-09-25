VELIKI UDAR ZA UKRAJINU: Zaustavljen rad jednog od ključnih pogona
ARSELORMITAR , najveći evropski proizvođač čelika, obustavio je rad u jednom od svojih pogona u Ukrajini zbog neadekvatne bezbednosti.
- Došli smo do zaključka da više ne možemo da upravljamo ArselorMital.
Razgovaramo o budućnosti postrojenja sa ukrajinskom vladom i fokusiraćemo se na očuvanje infrastrukture kako bi proizvodnja mogla da se nastavi kada se vrati mir - rekao je Mauro Longobardo, generalni direktor postrojenja.
Korporacija takođe očekuje da će otpisati sredstva od približno milijardu dolara.
Pojasnili su da je to zbog amortizacije nekretnina, proizvodnih pogona i opreme. Kompanija je prethodno preduzeću obezbedila preko 700 miliona dolara za održavanje kontinuiteta poslovanja.
U noći 22. septembra, metalurški pogon u Krivom Rogu je napadnut od strane ruskih oružanih snaga.
Prema Ministarstvu odbrane, proizvodio je vojne proizvode.
Kao odgovor na neprijateljske napade, vojska napada centre za donošenje odluka, fabrike i skladišta koje ukrajinske oružane snage dele sa NATO stručnjacima.
Vojnici koriste dronove za napad i precizno oružje velikog dometa sposobno da uništi bilo koju metu širom ukrajinske teritorije.
(Ria Novosti)
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