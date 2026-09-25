MESEČNA POMOĆ OD 65.000 DINARA: Šta sve uz nju ide i ko može da je dobije?
ZAKON roditelj-negovatelj je prvo pravo iz oblasti socijalne zaštite koje će koristiti platformu eUprave i roditelji koji žele da ostvare to pravo mogu se prijaviti preko portala eUprave i podneti svoj zahtev elektronskim putem, izjavila je danas ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski.
- Mislim da je značajno to što smo pripremili i tutorijale, video snimke, fotografije koje pokazuju sve korake kako bi se neko prijavio na portal eUprave, čime smo se potrudili da i njima olakšamo samu proceduru - rekla je ona u Palati Srbija, gde je održala sastanak sa radnicima centara za socijalni rad u vezi obuka za primenu Zakona roditelj-negovatelj koji stupa na snagu od 1. oktobra.
Navela je da će od 1. oktobra biti otvorena i SOS linija u Ministarstvu za rad, odnosno kol centar, kako bi sve nepoznanice kroz direktnu komunikaciju sa zaposlenima i stručnim radnicima mogle da budu razrešene.
- Stručni radnici na nivou čitave Srbije imaju posebnu platformu preko koje će takođe komunicirati, razmenjivati informacije i iskustva, odgovarati jedni drugima na potencijalne nedoumice i s obzirom na to da je u pitanju novo pravo iz oblasti socijalne zaštite, verujem da je ceo sistem sada na velikom ispitu, ali verujem u njihovu stručnost i posvećenost - istakla je Đurđević Stamenkovski.
Dodala je da će, nakon što podnosilac preda svu neophodnu dokumentaciju, najveći deo nje biti iz samog sistema na elektronski način povučen, a potom centri za socijalni rad imaju rok do 15 dana da odluče po zahtevu, odnosno usvoje rešenje.
- I nakon toga sa Ministarstvom se potpisuje ugovor kojim roditelj u potpunosti stiče pravo na status roditelja negovatelja - navela je Đurđević Stamenkovski.
Ona je rekla da su se na sastanku okupili stručni radnici i pravnici iz svih centara za socijalni rad na teritoriji Republike Srbije, koji su došli da čuju prve informacije koje se tiču aktivne primene Zakona o roditeljima-negovateljima.
- Mi smo se potrudili da na transparentan način predstavimo sve korake koji su neophodni kako građanima koji budu aplicirali za ovaj status, tako i stručnim radnicima tokom obrade samih zahteva. Suštinski, njima je ta materija već poznata, danas će imati priliku samo da čuju nekoliko važnih novina - istakla je Đurđević Stamenkovski.
Ona je podsetila da je reč o mesečnoj naknadi u iznosu od 65.000 dinara, plus uplata poreza i doprinosa, čime bruto iznos dostiže oko 90.000 dinara.
Dodala je da se 1. marta očekuje usklađivanje sa nominalnom stopom rasta prosečne zarade, čime će se taj iznos i povećati.
- U pitanju su roditelji koji nisu radno angažovani, koji nisu korisnici penzija, dakle roditelji koji nemaju staž, nemaju penzijsko, zdravstveno, invalidsko osiguranje, a neguju dete ili odraslu osobu koja je korisnik uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć. Ovo je zaista dokaz da smo kao društvo dostigli tu zrelost solidarnosti, humanosti, sistema koji vodi računa o osetljivim kategorijama i koji se trudi da njima izlazi u susret - rekla je ona.
Dodala je da je najvažnije je da korišćenjem tog prava neće biti suspendovano nijedno od postojećih prava.
- Njihova deca nastaviće da primaju uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, koji na današnji dan iznosi 42.500 dinara. Njihova deca nastaviće da koriste prava na usluge u zajednici, kao što je dnevni boravak, kao što su lični pratioci. Pre nešto više od mesec dana Ministarstvo je licenciralo i uslugu inkluzivni asistent za onu decu koja su završila školovanje, a neophodna im je i dalja podrška - navela je Đurđević Stamenkovski.
Istakla je da je cilj Ministarstva da usvajanjem Zakona o roditeljima-negovateljima ne stave tačku na tu vrlo važnu priču, nego da se nadovežu i krenu sa daljim koracima.
- Prvi put smo uveli jedno pravo, prvi put je institucionalizovan status roditelja-negovatelja, prvi put ih sistem prepoznaje i šalje im poruku da nisu sami u toj borbi, da ih država vidi, štiti, da vodi računa o njihovoj egzistenciji, njihovoj sigurnosti, njihovoj budućnosti, ali tu nije kraj. Mi moramo da nastavimo da razvijamo sistem socijalne zaštite po meri onih kojima je takav sistem najviše i potreban - rekla je Đurđević Stamenkovski.
(Espreso)
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