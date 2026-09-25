Ekonomija

ZARADE U SRBIJI NASTAVLJAJU DA RASTU: Poznato koliko je iznosila prosečna zarada u julu

K. Despotović

25. 09. 2026. u 13:05

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U SRBIJI je prosečna zarada (bruto) obračunata za jul iznosila 167.402 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 121.346 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

ЗАРАДЕ У СРБИЈИ НАСТАВЉАЈУ ДА РАСТУ: Познато колико је износила просечна зарада у јулу

Foto: AI Generated/Gemini

Rast bruto zarada u periodu januar-jul 2026. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 11,3 odsto nominalno odnosno 8,4 odsto realno, dok je prosečna neto zarada veća za 11,4 odsto nominalno, odnosno za 8,5 odsto realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za jul 2026. godine, nominalno je veća 11,1 odsto, a realno za 9,0 odsto, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 11,3 odsto odnosno za 9,2 odsto realno.

Medijalna neto zarada za jul 2026. godine iznosila je 95.036 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

(B92)

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