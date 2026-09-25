NIJE LEGLO 6.000 DINARA? Evo šta treba da uradite i vidite gde je problem

DANAS je poslednji dan za isplatu državne pomoći od 6.000 dinara, a ukoliko vam novac još uvek nije legao na račun, nema mesta panici jer u samo tri jednostavna koraka možete saznati gde je zapelo.

Foto: Janusz Pieńkowski / Panthermedia / Profimedia

Isplata jednokratne državne pomoći od 6.000 dinara za punoletne građane Srbije ulazi u samo finale. Danas je poslednji dan predviđen za uplate, a ukoliko vam novac nije negao na račun - nema razloga za brigu. Postoji jednostavan mehanizam da proverite gde je zapelo i rešite problem.

Dok je veliki broj građana već podigao svoj novac i uveliko ga troši, oni kojima sredstva još uvek nisu na računu pre svega treba da provere da li je u pitanju tehnička greška ili prosto način na koji se novac isplaćuje.

Važno je podsetiti da se novac isplaćuje iz dva potpuno različita izvora:

Preko Akcionarskog fonda: Za oko 4 miliona građana koji imaju pravo na besplatne akcije prijava nije ni bila potrebna. Ovaj novac se uplaćuje sukcesivno od 21. do 25. septembra i leže direktno na namenske račune u Banci Poštanska štedionica. Za podizanje ovog novca ne postoji vremensko ograničenje.

Iz budžeta Srbije: Za ovu opciju prijavilo se oko 1.650.000 građana koji nemaju besplatne akcije. Njima novac leže na onaj račun koji su sami izabrali i naveli prilikom prijave.

Ukoliko novac ne vidite na svom redovnom bankovnom računu, evo šta tačno treba da uradite:

Vodič u 3 koraka za žalbu i proveru

1. Proverite zvanični status prijave

Prvi i osnovni korak jeste odlazak na zvanični sajt, odnosno Portal Uprave za trezor (idp.trezor.gov.rs). Sve što je potrebno jeste da unesete svoj JMBG i broj lične karte. Sistem će vam istog trenutka izbaciti u kom je statusu vaša uplata: da li je ona odobrena, da li je poslata vašoj banci ili je pak sistem zabeležio neku grešku.

2. Prošetajte do Poštanske štedionice

Jedna od najčešćih zabluda građana jeste da novac kasni, a on ih zapravo sve vreme čeka na namenskom računu. Ukoliko niste naveli svoju poslovnu banku ili vas je sistem automatski preusmerio na isplatu preko Akcionarskog fonda, proverite šaltere Banke Poštanska štedionica. Da biste podigli ovaj novac, dovoljna vam je samo važeća lična karta.

3. Podnesite reklamaciju Upravi za trezor

Ako vam portal pokaže da je došlo do greške (najčešće je u pitanju neispravno unet broj računa pri prijavi) ili isplata izostane i nakon što se završi zvanični rok za uplate, imate puno pravo da podnesete prigovor. Na istom tom portalu Uprave za trezor biće aktivirana opcija "Prijava problema". Preko nje jednostavno šaljete upit nadležnima, kako bi se greška ispravila, a vaš novac naknadno i bezbedno legao na račun.

Nekim građanima isplaćeno više novca

Isplata jednokratne državne pomoći od 6.000 dinara donela je neočekivano, ali prijatno iznenađenje za deo građana, koji su na šalterima Pošte i Poštanske štedionice podigli veće iznose od predviđenog. Pojedini građani su prijavili da im je umesto 6.000, isplaćeno 6.700 ili čak 7.700 dinara, zbog čega su mnogi u prvom trenutku pomislili da je u pitanju sistemska greška.

Međutim, dodatni novac nije greška, već je reč o zaostalim dividendama koje su se godinama unazad gomilale na namenskim računima nosilaca prava iz Akcionarskog fonda. Čak i onim građanima koji su ranije prodali svoje besplatne akcije, redovno je legala dividenda od kompanija čijim se akcijama ne trguje na berzi – Telekoma i samog Akcionarskog fonda – a koju oni jednostavno do sada nisu podizali.

(Alo)