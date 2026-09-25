MOŽETE OSTATI BEZ NEKRETNINE: Obratite pažnju na jedan datum i ono što tada treba da uradite

NIJE svako ko koristi stan, kuću ili zemljište istovremeno i njihov vlasnik. Upravo zbog toga posebno je važno proveriti šta tačno piše u katastru, jer se status držaoca nepokretnosti razlikuje od prava svojine.

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Prema navodima advokata Nemanje Rodića, Srbija planira da do 1. maja 2028. godine iz katastra ukloni upise državine i da se, tamo gde za to postoje zakonski uslovi, status reši kroz prelazak u svojinu.

Držalac nije isto što i vlasnik

Državina u praksi znači da neko određenu nepokretnost faktički koristi ili njome upravlja, ali to samo po sebi ne znači da ima sva prava koja ima vlasnik.

Vlasnik može da koristi nekretninu, ali i da njome raspolaže – da je proda, izda, pokloni ili optereti hipotekom.

Kod državine je situacija drugačija. Držalac može da koristi nepokretnost, ali njegov pravni položaj nije isti kao položaj upisanog vlasnika.

Advokat Rodić ukazuje da je kod rešavanja ovog statusa najvažnije utvrditi na koji način je nepokretnost stečena.

To posebno može biti važno kod zemljišta koje je nekada davano na korišćenje ili zakup, kao i kod objekata koji nemaju uredno regulisan status.

Šta se dešava ako se status ne reši?

Prema upozorenju advokata koje prenosi Kamatica, ako se do krajnjeg roka ne sprovede postupak prelaska državine u svojinu, postoji mogućnost da se u katastru status ne reši u korist dotadašnjeg držaoca.

U pojedinim slučajevima to može dovesti i do toga da država bude upisana kao vlasnik, nakon čega bi osoba koja je ranije bila držalac morala da svoje pravo dokazuje kroz sudski postupak.

Zbog toga Rodić savetuje da se postupak pokrene na vreme i da se najpre proveri da li u konkretnom slučaju postoje uslovi za konverziju državine u pravo svojine.

Kako da proverite svoj status?

Prvi korak je da proverite šta je za konkretnu nepokretnost upisano u katastru.

Ako piše da ste vlasnik, situacija nije ista kao kada ste evidentirani kao držalac.

Ukoliko ste držalac, potrebno je utvrditi osnov po kojem je nepokretnost stečena i dokumentaciju koja to potvrđuje. Tek nakon toga može se utvrditi koji postupak treba sprovesti i da li postoje uslovi za upis prava svojine.

S obzirom na to da posledice mogu biti ozbiljne, za konkretan slučaj potrebno je potražiti savet advokata ili drugog stručnog lica koje se bavi imovinsko-pravnim pitanjima.

(Kamatica)