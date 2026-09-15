ČAČAK U ZNAKU SRPSKE ZASTAVE: Dom učenika srednjih škola okićen zastavama povodom Dana jedinstva (FOTO)
DAN srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se danas i u Domu učenika srednjih škola u Čačku, gde je isticanjem srpske zastave ukazano na značaj očuvanja zajedništva, tradicije i nacionalnog identiteta.
Direktorka Doma učenika srednjih škola u Čačku, Ivana Vukajlović, rekla je da je ovo prilika da se mladi podstaknu na učenje, drugarstvo, slogu i sabornost, ali i da se podsete značaja čuvanja istorije i tradicije.
- Ponovo se u našem Domu okupljamo pod srpskom zastavom jedinstva, da je ponosno istaknemo i na taj način podstaknemo našu decu na učenje, drugarstvo, slogu i sabornost. Da čuvamo našu otadžbinu i našu tradiciju - rekla je Vukajlović.
Ona je istakla da je važno da mlade generacije poznaju svoju istoriju i pamte tragove prethodnih generacija, ali i da im se obezbedi sigurna budućnost.
- Da čuvamo našu istoriju, pamtimo tragove generacija i stvorimo sigurnu budućnost mladosti koja nam svake godine dolazi - poručila je Vukajlović.
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se 15. septembra, kao praznik koji simbolizuje jedinstvo srpskog naroda, slobodu i značaj nacionalnih simbola.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: VELIČANSTVENI PRIZORI: Omladina iz Novog Sada slavi Dan zastave i srpskog jedinstva
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)