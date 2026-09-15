ČAČAK U ZNAKU SRPSKE ZASTAVE: Dom učenika srednjih škola okićen zastavama povodom Dana jedinstva (FOTO)

DAN srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se danas i u Domu učenika srednjih škola u Čačku, gde je isticanjem srpske zastave ukazano na značaj očuvanja zajedništva, tradicije i nacionalnog identiteta.

Foto: Tanjug/Branko Lukić

Direktorka Doma učenika srednjih škola u Čačku, Ivana Vukajlović, rekla je da je ovo prilika da se mladi podstaknu na učenje, drugarstvo, slogu i sabornost, ali i da se podsete značaja čuvanja istorije i tradicije.

- Ponovo se u našem Domu okupljamo pod srpskom zastavom jedinstva, da je ponosno istaknemo i na taj način podstaknemo našu decu na učenje, drugarstvo, slogu i sabornost. Da čuvamo našu otadžbinu i našu tradiciju - rekla je Vukajlović.

Ona je istakla da je važno da mlade generacije poznaju svoju istoriju i pamte tragove prethodnih generacija, ali i da im se obezbedi sigurna budućnost.

- Da čuvamo našu istoriju, pamtimo tragove generacija i stvorimo sigurnu budućnost mladosti koja nam svake godine dolazi - poručila je Vukajlović.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se 15. septembra, kao praznik koji simbolizuje jedinstvo srpskog naroda, slobodu i značaj nacionalnih simbola.

(Tanjug)

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