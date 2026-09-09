EVO KADA NOVAC POČINJE DA STIŽE: Zaposlena udovica može da dobije porodičnu penziju, ali novac neće odmah stići

UDOVICA može da ostvari pravo na porodičnu penziju i dok radi, ali se isplata obustavlja dok je u osiguranju. Evo kada novac počinje da stiže i koji izuzetak postoji.

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Udovica može da ostvari pravo na porodičnu penziju iako je zaposlena, ali ne može istovremeno da prima platu i porodičnu penziju. Ako ispunjava zakonske uslove, pravo može biti priznato, ali se isplata obustavlja dok je u osiguranju. Novac počinje da prima nakon prestanka zaposlenja, uz određene izuzetke za rad po ugovoru o delu ili autorskom ugovoru, piše Kurir.

Ovo je važna razlika koju mnoge žene ne znaju: prestanak zaposlenja nije uslov da bi se pravo na porodičnu penziju priznalo, već je uslov za početak njene isplate.

Kada udovica ima pravo na porodičnu penziju?

Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, udovica može da ostvari pravo na porodičnu penziju ako je u trenutku smrti supruga imala 53 godine života.

Ukoliko tada nije imala 53 godine, ali je imala najmanje 45 godina, pravo na porodičnu penziju može da ostvari kada napuni 53 godine.

Postojanje prava zavisi i od drugih zakonskih uslova, ali su godine života jedan od ključnih kriterijuma za udovicu.

Zaposlena može da ostvari pravo, ali ne i da prima novac

Najvažnije je razlikovati priznavanje prava od isplate penzije.

Žena koja je zaposlena može da podnese zahtev i ostvari pravo na porodičnu penziju ako ispunjava zakonske uslove.

Međutim, dok je u osiguranju po osnovu zaposlenja, isplata porodične penzije se obustavlja.

To znači da zaposlena udovica ne mora da čeka da prestane da radi kako bi joj pravo bilo priznato. Pravo može da bude utvrđeno ranije, ali novac neće primati sve dok traje osiguranje.

Kada prestane zaposlenje, odnosno osiguranje, stvaraju se uslovi da počne isplata porodične penzije.

Šta se dešava ako se udovica zaposli nakon što počne da prima penziju?

Isto pravilo važi i u obrnutom slučaju.

Ako žena već prima porodičnu penziju, a zatim zasnuje radni odnos i uđe u osiguranje, isplata porodične penzije može biti obustavljena.

Zato zaposlenje ne znači da korisnica trajno gubi pravo na porodičnu penziju. Ključno je da li se nalazi u osiguranju i da li ispunjava ostale zakonske uslove.

Postoji važan izuzetak za ugovor o delu

Postoje situacije u kojima korisnik porodične penzije može da bude radno angažovan, a da mu se isplata ne obustavi.

To se odnosi na određene angažmane po osnovu ugovora o delu ili autorskog ugovora.

U tim slučajevima, prema objašnjenju Fonda PIO, isplata porodične penzije ne obustavlja se ako ostvarena naknada ne prelazi propisani neoporezivi iznos mesečne naknade.

Zbog toga nije svaka zarada ili svaki oblik angažovanja automatski razlog za obustavu penzije.

Šta je najvažnije za zaposlene udovice?

Praktično, pravilo se može svesti na nekoliko ključnih stvari:

udovica može da ostvari pravo na porodičnu penziju iako je zaposlena;

ako je u trenutku smrti supruga imala 53 godine, može da ispuni jedan od ključnih uslova za ostvarivanje prava;

ako je tada imala najmanje 45 godina, pravo može da ostvari kada napuni 53;

isplata se obustavlja dok je korisnica u osiguranju;

nakon prestanka zaposlenja može da počne isplata penzije, pod uslovima propisanim zakonom;

određeni rad po ugovoru o delu ili autorskom ugovoru može biti moguć bez obustave, ako naknada ne prelazi propisani neoporezivi iznos.

Pravo nije isto što i isplata

Za udovice je zato najvažnije da znaju da zaposlenje ne znači automatski gubitak prava na porodičnu penziju.

Ako su ispunjeni zakonski uslovi, pravo može biti priznato i dok žena radi. Međutim, dok traje osiguranje, isplata se obustavlja.

Tek nakon prestanka zaposlenja, odnosno osiguranja, može da počne isplata porodične penzije, dok za pojedine vrste angažovanja postoje posebna pravila.

Upravo zato je pre podnošenja zahteva ili promene radnog statusa važno proveriti konkretne okolnosti sa Fondom PIO, jer pravo i način isplate zavise od vrste angažovanja i ispunjenosti svih zakonskih uslova.

(Kurir)