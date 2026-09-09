Fudbal

Posle objave kraja reprezentativne karijere: Mesi ponovo šokirao svet ovom odlukom!

Новости онлине/С.С.

09. 09. 2026. u 12:19

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Argentinac odlučan da se pokaže u novoj sredini.

После објаве краја репрезентативне каријере: Меси поново шокирао свет овом одлуком!

Foto: AP Photo/Abbie Parr

Po mnogima jedan od najboljih fudbalera sveta, Lionel Mesi nalazi se pred preuzimanjem španskog drugoligaša Eldensea. Naime, kako prenose tamošnji mediji, postignut je načelan dogovor o kupovini ovog kluba.

Najguledniji mediji u ovoj državi "Marka" i "As" objavili su da as Intera iz Majamija da postane vlasnik kompletnog paketa akcija Eldensea, odnosno svih 100 odsto vlasništva nad klubom.

Mada transakcija još nije formalno zaključena, dve strane su navodno postigle načelni sporazum. Da bi Mesi i zvanično preuzeo klub, neophodno je završiti preostale pravne procedure, sprovesti detaljnu analizu poslovanja Eldensea, ali i da dobije "amin" španskog Veća za sport.

Vrednost čitavog posla još nije poznata. Međutim, ranije su se pojavile informacije da je argentinski biznismen Rikardo Pini bio spreman da izdvoji gotovo 12.000.000 evropskih novčanica za kupovinu Eldensea.

Ovaj klub se trenutno nalazi u vlasništvu međunarodne investicione grupe čiji je vlasnik kolumbijski biznismen Huan Karlos Truil. Ta grupa je klub preuzela pre svega godinu dana, kada ga je kupila od Paskala Pereza.

Početak aktuelne sezone nije doneo očekivane rezultate. Eldense je u prva četiri prvenstvena kola osvojio svega dva boda, nakon čega je došlo i do promene na mestu trenera, pošto je šef stručnog štaba dobio otkaz.

Klub iz grada Elde, koji se nalazi u provinciji Alikante, osnovan je još 1921. godine. Posle pauze duge čak šest decenija, Eldense se u sezoni 2023/24. vratio u Segundu. Domaće utakmice igra na stadionu "Nuevo Pepiko Amat", kapaciteta 5.800 gledalaca.

Mesi je početkom ove godine već napravio jedan korak u svetu klupskog vlasništva kada je kupio katalonsku Kurnelu, klub poznat po razvoju mladih fudbalera. Kroz omladinski sistem ovog kluba prošli su slavni asovi i španski reprezentavci, golman Arsenala David Raja i nekadašnji fudbaler Barselone, Đordi Alba.

Podsetimo, nedavno je kapiten Argentine objavio da se povlači iz nacionalnog tima "gaučosa" i završava reprezentativnu karijeru.

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