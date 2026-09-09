EVO ŠTA SVE ČEKA KUPCA: Ako kupujete stan od 100.000 evra, ovo su troškovi koji vas čekaju

KUPOVINA stana ne završava se onog trenutka kada obezbedite novac za učešće. Pored same cene nekretnine, kupca mogu da sačekaju agencijska provizija, troškovi notara i katastra, procena nekretnine, osiguranje, izdaci povezani sa kreditom, ali i porezi. Konačna računica zavisi od toga da li kupujete prvi stan, novogradnju ili starogradnju, kao i od uslova banke i ugovora sa prodavcem.

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Zamislimo da ste pronašli stan koji košta 100.000 evra i imate spremnih 20.000 evra za učešće. Na prvi pogled deluje da je finansijska konstrukcija jednostavna – nedostaje vam još kredit od 80.000 evra. Međutim, u praksi kupovina nekretnine donosi niz dodatnih izdataka koje je potrebno uračunati pre nego što se odlučite na ovaj korak.

Zato je, pored novca namenjenog za učešće, dobro unapred ostaviti i finansijsku rezervu za troškove koji prate kupovinu nekretnine.

Agencija može biti jedan od većih troškova

Ako stan kupujete preko agencije za nekretnine, provizija se plaća u skladu sa ugovorom o posredovanju. Zakon ne propisuje jedinstven procenat, već ugovor mora da sadrži podatke o visini, načinu i roku plaćanja posredničke naknade.

Ako bi, primera radi, za stan od 100.000 evra bila ugovorena provizija od dva odsto, ona bi iznosila 2.000 evra. Ukoliko PDV nije već uključen u navedeni iznos provizije, konačni trošak bio bi veći.

Zato kupac pre potpisivanja ugovora treba da proveri kolika je provizija, šta je njome obuhvaćeno i da li je PDV uračunat u navedenu cenu.

Tu su i notar i katastar

Kupoprodajni ugovor za nekretninu prolazi odgovarajuću proceduru kod javnog beležnika, a visina troška zavisi, između ostalog, od vrednosti pravnog posla i vrste javnobeležničke radnje. Kod kupovine stana na kredit pojavljuju se i dodatne radnje povezane sa hipotekom.

Troškove treba računati i za odgovarajuće postupke pred katastrom. Kod stambenog kredita na nekretnini se najčešće uspostavlja hipoteka u korist banke, za čiji upis postoje propisane takse.

Zbog toga ni troškove notara ni one povezane sa katastrom ne treba izostaviti iz računice.

Starogradnja i novogradnja nisu ista priča

Važna razlika postoji u zavisnosti od toga kakvu nekretninu kupujete. Kod prometa starogradnje primenjuje se porez na prenos apsolutnih prava, čija stopa iznosi 2,5 odsto. Zakonski poreski obveznik je prodavac, dok se u praksi ugovorom može predvideti da taj trošak snosi kupac.

Kupac prvog stana, ukoliko ispunjava zakonom propisane uslove, može da ostvari oslobođenje od ovog poreza za površinu do 40 kvadratnih metara za sebe i još do 15 kvadratnih metara za svakog člana porodičnog domaćinstva koji takođe ispunjava propisane uslove.

Kod novogradnje je drugačije, jer se na prvi prenos prava raspolaganja novim stanom obračunava PDV. Kupac prvog stana i ovde, pod propisanim uslovima, može da ostvari refundaciju PDV-a za do 40 kvadrata za sebe i dodatnih 15 kvadrata po članu porodičnog domaćinstva.

Kredit donosi dodatne troškove

Kupovina stana uz pomoć stambenog kredita može doneti još nekoliko izdataka. Narodna banka Srbije navodi da je za odobravanje stambenog kredita, između ostalog, potrebna procena vrednosti nekretnine na kojoj se uspostavlja hipoteka, dok banka određuje sredstva obezbeđenja koja će zahtevati od klijenta.

U zavisnosti od banke i konkretnog proizvoda, mogu se pojaviti troškovi obrade kredita, procene nekretnine, osiguranja, menica, hipoteke i drugi prateći izdaci. Zato pre potpisivanja ugovora treba zatražiti precizan pregled svih troškova koje kredit nosi.

Koliko novca onda stvarno treba?

Jedinstven odgovor ne postoji. Osoba koja kupuje stan od 100.000 evra i ima 20.000 evra za učešće ne može unapred da računa da će joj za sve ostale troškove biti dovoljno tačno 3.000, 5.000 ili 7.000 evra.

Konačan iznos zavisi od toga da li se plaća agencijska provizija, da li kupac ostvaruje poreske olakšice za prvi stan, da li je reč o novogradnji ili starogradnji, koliki kredit uzima i koje troškove zahteva banka.

Zbog toga je najbezbednije da se, pored novca za učešće, ostavi dodatna finansijska rezerva i pre kupovine napravi precizan obračun svih izdataka. Cena od 100.000 evra navedena u oglasu ne znači nužno da će to biti i konačna suma potrebna da biste postali vlasnik stana.

(Kurir)