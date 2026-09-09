ŠTETA VEĆA OD 200.000 DINARA: Ovo je najopasniji kvar na automobilu koji ne čujete

NA automobilu sve može da izgleda potpuno normalno motor radi mirno, nema čudnih zvukova, automobil normalno vuče a samo nekoliko trenutaka kasnije na instrument tabli može da se upali crvena lampica za pritisak ulja.

Foto: Patrick Daxenbichler / Panthermedia / Profimedia

Kod pojedinih motora tada već može biti kasno.

Problem je takozvani mokri zupčasti kaiš, odnosno zupčasti kaiš koji, za razliku od klasičnog rešenja, radi unutar motora i u stalnom je kontaktu sa motornim uljem.

Takvu konstrukciju imaju određene generacije motora koje se nalaze u veoma popularnim automobilima na evropskom, pa samim tim i srpskom tržištu. Među poznatijim primerima su pojedini Fordovi 1.0 EcoBoost motori, kao i ranije generacije Stellantisovih 1.0 i 1.2 PureTech motora, ugrađivanih u modele Peugeota, Citroena, DS-a i Opela.

Problem ne pogađa svaki automobil sa ovim motorima, ali je dovoljno ozbiljan da je Stellantis zbog prevremenog propadanja zupčastog kaiša na prethodnim generacijama PureTech motora uveo posebnu produženu garanciju, pod određenim uslovima, do 10 godina ili 180.000 kilometara.

Kaiš počinje da se raspada, a delovi završavaju u ulju

Ideja mokrog kaiša nije bila loša. Rad kaiša u ulju trebalo je da smanji trenje i buku i doprinese efikasnosti motora.

Problem nastaje kada materijal od kojeg je napravljen počne da propada.

Površina kaiša može da nabubri, ispuca ili počne da se kruni. Sitne čestice tada završavaju u motornom ulju, a jedan od najopasnijih scenarija nastaje kada počnu da zapušavaju sito kroz koje uljna pumpa povlači ulje.

Kako se prolaz sužava, motor dobija sve manje ulja.

A motor bez dovoljnog pritiska ulja veoma brzo može da pretrpi ozbiljna oštećenja.

Specijalizovani servisi u Srbiji koji rade 1.2 PureTech motore upravo zbog toga upozoravaju da čestice raspadnutog mokrog kaiša mogu da završe u sistemu podmazivanja i naprave mnogo ozbiljniji problem od same zamene kaiša.

Najgore je što upozorenje može da stigne veoma kasno

Vozač ne mora da primeti da se bilo šta događa.

Automobil može da se ponaša normalno sve dok pritisak ulja ne padne dovoljno da se na instrument tabli pojavi upozorenje.

Crvenu lampicu pritiska ulja zato nikada ne treba ignorisati.

Ako se ona upali tokom vožnje, nastavak vožnje može da pretvori problem koji je možda mogao da se završi servisom u oštećenje ležajeva, turbine ili kompletnog motora.

Kod mokrog kaiša upravo je to najneprijatniji deo priče: kada se lampica pojavi zbog već zapušenog sistema za podmazivanje, motor je možda neko vreme već radio sa nedovoljnim dotokom ulja.

U Srbiji preventivna zamena može da košta od oko 80.000 dinara

Za vlasnike u Srbiji najvažnije je koliko sve ovo može da košta.

Cena zavisi od konkretnog motora, modela automobila, delova koji se ugrađuju i servisa.

Kod Fordovog 1.0 EcoBoost motora sa mokrim kaišem, iskustva vlasnika sa domaćeg Ford foruma iz 2025. i 2026. daju prilično dobru sliku trenutnih cena.

Za veliki servis sa zamenom mokrog kaiša u nezavisnom servisu pominje se cena od oko 80.000 dinara sa kvalitetnim zamenskim delovima, dok je za kompletan posao sa originalnim kaiševima, uljem i pratećim materijalom navedeno oko 100.000 dinara.

Za isti tip zahvata u ovlašćenom servisu pominjana je cena od približno 150.000 dinara.

Dakle, za vlasnika takvog automobila u Srbiji razumno je računati da preventivna intervencija može da bude reda 80.000 do 150.000 dinara, mada tačnu cenu može da utvrdi samo servis na osnovu modela, motora i broja šasije.

Kod 1.2 PureTech sam kaiš nije najskuplji deo posla

Situacija je zanimljiva i kod Stellantisovog 1.2 PureTech motora.

Na domaćem tržištu komplet zupčastog kaiša za brojne verzije ovog motora trenutno se može pronaći za oko 14.000 do 15.000 dinara.

Međutim, kupovina samog kaiša ni približno nije cela popravka.

Kod intervencije može biti potrebno skinuti karter, proveriti i očistiti sito uljne pumpe, zameniti ulje i filter, pregledati sistem podmazivanja i utvrditi da li su komadići kaiša već napravili dodatnu štetu.

Koliko taj posao može da poskupi pokazuje i iskustvo jednog vlasnika Citroena DS3 1.2 PureTech u Srbiji, kojem je u junu 2026. za mali servis i preventivno skidanje kartera i čišćenje sita uljne pumpe traženo 36.000 dinara – bez zamene kompletnog razvoda.

Zato na ovim motorima nije dovoljno gledati samo cenu samog seta kaiša.

Ako je motor već stradao, cifra prelazi 200.000 dinara

Prava finansijska razlika nastaje između čoveka koji problem otkrije na vreme i onoga kod koga je već došlo do oštećenja motora.

U junu 2026. vlasnik Peugeota 308 sa 1.2 PureTech motorom u Srbiji naveo je da mu je za kompletnu generalnu reparaciju motora ponuđena cena koja po sadašnjem kursu iznosi približno 235.000 dinara.

To više nije mali servisni trošak.

Ako su oštećenja još ozbiljnija i potreban je drugi ili potpuno nov motor, račun može dodatno da poraste za nekoliko stotina hiljada dinara, u zavisnosti od automobila, dostupnosti polovnog ili repariranog motora i toga da li se popravka radi u nezavisnom ili ovlašćenom servisu.

Zbog ogromnih razlika između modela ne postoji jedna poštena cifra koja bi važila za sve automobile.

Oko 80.000 do 150.000 dinara za preventivnu intervenciju može da spreči kvar koji, kada motor već ostane bez pravilnog podmazivanja, lako prelazi 200.000 dinara i može da ode mnogo više.

Kilometraža sama po sebi nije dovoljna

Britanski stručnjak Met Klemp iz kompanije Scrap Car Comparison naveo je da kod automobila koje oni viđaju probleme počinju da primećuju već posle nekoliko godina i između približno 65.000 i 95.000 pređenih kilometara, mada su imali i slučajeve na znatno manjoj kilometraži.

To, međutim, ne treba shvatiti kao univerzalni fabrički interval za zamenu

Različiti motori imaju različite servisne planove, a proizvođači su tokom godina menjali i preporučene intervale. Zato je najvažnije proveriti fabrički plan baš za konkretan motor i VIN automobila.

Kod polovnog vozila posebno je važna servisna istorija.

Ako nije poznato kada je kaiš pregledan ili menjan, mnogo je sigurnije da njegovu kondiciju proveri servis koji poznaje taj motor nego da se vlasnik osloni samo na kilometražu na instrument tabli.

Pogrešno ulje može dodatno da pogorša situaciju

Kod mokrog kaiša motorno ulje ima još veću važnost nego kod klasičnog sistema razvoda.

Kaiš je neprestano u kontaktu s njim, pa proizvođači propisuju precizne specifikacije ulja. Korišćenje neodgovarajućeg proizvoda ili predugi intervali između zamena mogu negativno da utiču na njegovo stanje.

Zato nije dovoljno reći: „Ulje je promenjeno.“

Važno je koje je ulje sipano i da li ispunjava tačnu specifikaciju proizvođača za taj motor. Domaći specijalizovani servisi upravo to izdvajaju kao jednu od najvažnijih stvari kod održavanja PureTech motora, piše Espreso.

Jednu lampicu nikada ne treba ignorisati

Ako automobil ima motor sa mokrim zupčastim kaišem, vlasnik bi trebalo da zna da ga ima i da se raspita o njegovom stanju pre nego što se pojavi problem.

A ako se tokom vožnje pojavi crveno upozorenje za pritisak ulja, ne treba nastaviti vožnju u nadi da će se lampica ugasiti.

Jer kod ovog kvara upravo nekoliko trenutaka vožnje sa nedovoljnim podmazivanjem može da napravi razliku između skupog servisa i još skuplje havarije motora.

(BizPortal)