NAKON VRUĆINA, STIŽE PLJUSAK: Evo kad možemo da očekujemo zahlađenje
U SBIJI će sutra, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), biti sunčano, dok se posle podne na jugozapadu očekuje lokalni razvoj oblačnosti, uz poneki kratkotrajni pljusak.
Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, koji će u Banatu povremeno biti jak, dok će na jugozapadu posle podne duvati jugozapadni vetar. J
utarnja temperatura kretaće se od osam stepeni na jugu Srbije do 21 stepen u Beogradu, dok će najviša dnevna biti od 31 do 36 stepeni. Tokom noći ka četvrtku na severu Srbije očekuje se mestimično naoblačenje sa slabom kišom.
U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo, uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće oko 21 stepen, a najviša dnevna oko 35 stepeni. Od četvrtka se u severnim i zapadnim krajevima očekuje postepen pad temperature, dok će u ostalim delovima Srbije veoma toplo vreme potrajati do petka, uz temperature do 36 stepeni.
U četvrtak se u brdsko-planinskim predelima očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a u petak i subotu padavine će mestimično zahvatiti i ostale krajeve. Od subote će u celoj zemlji biti svežije. U nedelju će, posle svežeg jutra, najviša dnevna temperatura u većini mesta biti od 24 do 27 stepeni.
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