Alkaraz sumnja u odluke: Ovaj poen je odlučio sve!

Španski teniser Karlos Alkaraz izjavio je danas da iz Njujorka odlazi zadovoljan, iako je eliminisan u četvrtfinalu US Opena od Bena Šeltona.

AP Photo/Adam Hunger

Branilac titule na "Flešingu" poražen je ranije danas od Šeltona 2:3 (po setovima 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7)).

Španski teniser je pre US opena pauzirao 139 dana zbog povrede ručnog zgloba.

"Odlazim uzdignute glave, srećan i zdrav. Igrao sam protiv zveri. Radujem se povratku kući i treninzima za ono što je preostalo. Nekad pobedite, a nekad izgubite", rekao je Alkaraz, preneli su američki mediji.

Španski teniser je priznao da je jedan od ključnih faktora u meču bio servis Šeltona.

"On vas sve vreme stavlja pod veliki pritisak. Bilo je trenutaka kada sam mogao da uradim nešto više. U super taj-brejku sam imao prednost od dva poena, a on je servirao drugi servis i ja sam promašio ritern. Ko zna, da je taj poen otišao dalje, možda bi to promenilo meč", dodao je Alkaraz.

AP Photo/Heather Khalifa

On je potom pohvalio igru američkog tenisera.

"Šelton je odigrao kompletan meč, veoma zrelo i u svakom trenutku je znao šta treba da uradi. Lopta noću deluje mnogo veća zbog vlage i teško ju je kontrolisati. To dodatno otežava meč. Igrao sam protiv Šeltona, koji je odigrao veoma kompletan i zreo meč i u svakom trenutku je znao šta bi trebalo da radi", istakao je Alkaraz.

Šelton će u polufinalu US opena igrati protiv sunarodnika Frensisa Tijafoa.

"Fizički je zver, nije delovao kao da ima ikakvu slabost. Posle trećeg seta pronašao sam način da se vratim u meč. Oslonio sam se na publiku, bodrio sam sebe i ponovo stekao samopouzdanje. Mislim da sam uspeo da se držim sve do poslednjeg poena", zaključio je Alkaraz.

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