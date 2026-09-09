Alkaraz sumnja u odluke: Ovaj poen je odlučio sve!
Španski teniser Karlos Alkaraz izjavio je danas da iz Njujorka odlazi zadovoljan, iako je eliminisan u četvrtfinalu US Opena od Bena Šeltona.
Branilac titule na "Flešingu" poražen je ranije danas od Šeltona 2:3 (po setovima 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7)).
Španski teniser je pre US opena pauzirao 139 dana zbog povrede ručnog zgloba.
"Odlazim uzdignute glave, srećan i zdrav. Igrao sam protiv zveri. Radujem se povratku kući i treninzima za ono što je preostalo. Nekad pobedite, a nekad izgubite", rekao je Alkaraz, preneli su američki mediji.
Španski teniser je priznao da je jedan od ključnih faktora u meču bio servis Šeltona.
"On vas sve vreme stavlja pod veliki pritisak. Bilo je trenutaka kada sam mogao da uradim nešto više. U super taj-brejku sam imao prednost od dva poena, a on je servirao drugi servis i ja sam promašio ritern. Ko zna, da je taj poen otišao dalje, možda bi to promenilo meč", dodao je Alkaraz.
On je potom pohvalio igru američkog tenisera.
"Šelton je odigrao kompletan meč, veoma zrelo i u svakom trenutku je znao šta treba da uradi. Lopta noću deluje mnogo veća zbog vlage i teško ju je kontrolisati. To dodatno otežava meč. Igrao sam protiv Šeltona, koji je odigrao veoma kompletan i zreo meč i u svakom trenutku je znao šta bi trebalo da radi", istakao je Alkaraz.
Šelton će u polufinalu US opena igrati protiv sunarodnika Frensisa Tijafoa.
"Fizički je zver, nije delovao kao da ima ikakvu slabost. Posle trećeg seta pronašao sam način da se vratim u meč. Oslonio sam se na publiku, bodrio sam sebe i ponovo stekao samopouzdanje. Mislim da sam uspeo da se držim sve do poslednjeg poena", zaključio je Alkaraz.
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