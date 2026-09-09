"Otac, majka, sestra i ja čekamo pogubljenje..." Jezivo priznanje fudbalera iz Srbije, spasio ga komšija musliman

Gledao smrti u oči, spasio ga komšija musliman, pa spavao ispod mosta: Potresna ispovest fudbalera koji danas igra u Srbiji ostavila javnost bez teksta!

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Džon Meri, napadač Mladosti iz Lučana i jedan od najiskusnijih internacionalaca u Superligi Srbije, otvorio je dušu i podelio svoju tešku životnu priču koja prevazilazi okvire sporta. Fudbaler koji danas trese mreže na srpskim terenima preživeo je pakao građanskog rata u Nigeriji, našao se na kolenima čekajući pogubljenje, a kasnije je kao beskućnik spavao ispod mosta u Kamerunu.

Iskusni tridesettrogodišnji špic, koji je srpskoj javnosti poznat i po ranijem nastupu za Vojvodinu, odrastao je u nigerijskom gradu Kaduni. Miran život preko noći se pretvorio u horor kada su izbili žestoki međuverski sukobi. Meri se prisetio trenutka koji mu je zauvek promenio dedinjstvo, kada je kao dečak otišao do prodavnice i zatekao vojnike kako oštre noževe i paniku na ulicama.

Ubrzo je njegova porodica ostala zarobljena u kući, a najgori košmar ubrzo je postao stvarnost.

- Klečali smo i čekali pogubljenje – otac, majka, sestra i ja. Te trenutke i taj strah nećemo nikada zaboraviti“, priznao je Meri, opisujući kako su se našli oči u oči sa naoružanim napadačima.

Spašavanje u poslednjoj sekundi stiglo je zahvaljujući humanosti. Život ovoj hrišćanskoj porodici spasio je uticajni komšija musliman koji ih je poznavao i pomogao im da pobegnu iz ratnog pakla. Meri ističe da ga je upravo to iskustvo naučilo da ljude nikada ne deli po veri ili naciji, već isključivo po tome kakvi su ljudi.

Nakon Nigerije, njegov izbeglički put vodio je u Kamerun, gde je usledila nova borba za goli život. Kao dete je ostao potpuno sam, radio je najteže fizičke poslove da bi preživeo, a jedno vreme je bio primoran da spava ispod mosta.

Spas je pronašao u fudbalu. Nakon bezbroj odbijanja i zatvorenih vrata, njegov nesvakidašnji talenat je ipak isplivao na površinu. Preko Kameruna, Slovenije, Srbije, Kine i Saudijske Arabije, Meri se ponovo vratio u srpski fudbal gde danas brani boje tima iz Lučana.

Njegova velika ispovest nije samo priča o sportskom uspehu, već duboko ljudsko svedočanstvo o preživljavanju, praštanju i snazi volje koja je jednog dečaka sa ivice streljačkog voda dovela do reflektora profesionalnog fudbala.

