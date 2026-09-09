A GDE SAM TU JA? Ćerka NBA legende ostala u šoku posle Šeltonove izjave, njena reakcija je totalni hit (VIDEO)
Svi se pitaju zašto ju je teniser izostavio
Američki teniser Ben Šelton napravio je pravu senzaciju i plasirao se u polufinale velikom pobedom nad Karlosom Alkarazom, ali je šou na kraju meča ukrala devojka iz njegove lože – i to ne bilo ko, već Triniti Rodman, ćerka legendarnog NBA asa Denisa Rodmana i zvezda ženskog fudbala!
Meč koji se završio u gluvo doba noći (negde posle tri sata ujutru) doneo je veliku dramu na terenu, a potom i urnebesnu scenu tokom intervjua na terenu.
Šelton se, vidno iscrpljen ali presrećan, zahvaljivao svom timu i navijačima koji su ostali do kasno, a onda se osvrnuo na ljude u svojoj loži:
– Samo se nadam da moj najbolji prijatelj i moja sestra, tamo gore, ne moraju da budu na poslu u šesti ujutru... za tri sata – rekao je Šelton kroz osmeh.
Kamera je u tom trenutku zumirala njegovu ložu, a tamo je usledio šok i neverica!
Njegova devojka Triniti Rodman, koja je sedela odmah pored njegove sestre, raširila je ruke i u neverici glasno dobacila:
– A šta je sa mnom?!
Triniti je očigledno očekivala da i ona dobije poseban pozdrav od mladog tenisera, pa je njena iskrena i komična reakcija u sekundi postala viralna na društvenim mrežama.
Inače, Triniti Rodman (22) je jedna od najvećih zvezda američkog sporta, reprezentativka SAD u fudbalu i osvajačica zlatne olimpijske medalje u Parizu.
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