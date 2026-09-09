KATASTROFA! Srbija dobila loše vesti pred start Lige nacija

Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je težak udarac uoči samog starta takmičenja u Ligi nacija.

FOTO TANJUG/ AP Photo/Alberto Saiz

Srpski čuvar mreže i član saudijskog Al Itihada, Predrag Rajković, pokidao je mišić desnog trbušnog zida, zbog čega ga očekuje neizvesna pauza.

Rajković se sinoć neočekivano našao van protokola za meč 6. kola tamošnjeg šampionata protiv Al Fajhe, a ubrzo nakon toga stigle su zabrinjavajuće medicinske prognoze. Iako se još uvek čekaju konačni rezultati detaljnih pregleda koji će precizirati stepen rupture, tabor „Orlova” je na nogama.

Ukoliko je u pitanju blaži oblik povrede, pouzdani golman će morati da miruje između jedne i tri nedelje, što ga praktično isključuje iz prvih reprezentativnih akcija. Međutim, ono što najviše plaši naciju jeste crni scenario — ako je ruptura dublja, oporavak bi mogao da potraje i nekoliko meseci.

Ovo je ogroman problem za selektora Veljka Paunovića, koga krajem septembra i početkom oktobra očekuju čak četiri izuzetno teška i važna duela u elitnoj A diviziji Lige nacija. Srbija takmičenje otvara 24. septembra na stadionu „Rajko Mitić” protiv Grčke, a paklen raspored izgleda ovako:

24. septembar: Srbija – Grčka (Beograd)



1. oktobar: Nemačka – Srbija (Gostovanje)4. oktobar: Holandija – Srbija (Gostovanje)

Stručni štab će u narednim danima biti na stalnoj vezi sa lekarima iz Saudijske Arabije, a javnosti preostaje da se nada najboljim vestima. Ako Rajković ne bude spreman, Paunović će pod hitno morati da pronađe novo rešenje među stativama za predstojeće fudbalske bitke.