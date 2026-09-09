Drama u NJujorku: Karlos Alkaraz povraćao na terenu, pa ispao sa US Opena

Sve se dešavalo između četvrtog i petog seta

Foto: Printskrin/X/@TheTennisLetter

Nesvakidašnje i zabrinjavajuće scene viđene su na stadionu „Artur Eš“ u Njujorku, gde je branilac titule Karlos Alkaraz prolazio kroz pravu agoniju u četvrtfinalnom duelu US Opena protiv Amerikanca Bena Šeltona.

Meč koji je počeo u skandalozno kasnom terminu – tek oko 23 časa u utorak uveče – pretvorio se u iscrpljujući maraton koji je ušao duboko u noć. Kada je sat na centralnom terenu otkucao 2.30 ujutru, a duel ušao u odlučujući, peti set, Alkarazovo telo je počelo da otkazuje.

U pauzi između četvrtog i petog seta, vidno iscrpljeni Španac doživeo je fizički slom. Kako bi sačuvao privatnost u teškom trenutku, Alkaraz je rukom sklonio kamermana koji mu se približio, a potom je glavu zario u peškir i počeo da povraća. Iako je želeo da sakrije mučninu, druga televizijska kamera na stadionu zabeležila je ovaj mučan trenutak, što su ubrzo potvrdili i komentatori u prenosu.

Sam tok meča bio je izuzetno turbulentan. Alkaraz je uspeo da iščupa prvi set u dramatičnom taj-brejku (7:6), ali je potom usledio veliki pad. Šelton je dominirao u drugom i trećem setu (6:1, 6:3) zahvaljujući višestrukim brejkovima, te se činilo da je Španac pred eliminacijom. Ipak, Alkaraz je smogao snage da uzvrati udarac u četvrtom setu (6:1) i izbori odlučujući set, gde je, ipak, pao posle super taj-brejka.

Carlos Alcaraz throwing up in his towel during his match against Ben Shelton at the U.S. Open.



It’s past 2 in the morning.



He's giving it his all. pic.twitter.com/hz6908jJPQ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 9, 2026