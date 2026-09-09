IMATE TELESNO OŠTEĆENJE? PIO otkriva ko može da dobija novčanu naknadu i šta je presudno

PIO fond objašnjava kada penzioneri i osiguranici mogu da ostvare novčanu naknadu za telesno oštećenje i koje druge olakšice mogu da dobiju.

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Penzioneri i osiguranici koji imaju utvrđeno telesno oštećenje mogu da ostvare određena prava pred Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), ali novčana naknada ne pripada automatski svima koji imaju zdravstvene probleme, piše Blic.

Pravo zavisi od više uslova, a jedan od najvažnijih jeste uzrok nastanka telesnog oštećenja i njegov utvrđeni procenat.

Upravo zbog toga mnogi građani nisu sigurni da li mogu da dobiju novčanu pomoć, posebno kada je telesno oštećenje posledica bolesti ili povrede koja nije povezana sa radom.

Ko može da dobije novčanu naknadu?

Jedan od osnovnih uslova za ostvarivanje prava jeste da telesno oštećenje bude utvrđeno u procentu od najmanje 30 odsto.

Međutim, sam procenat nije dovoljan.

PIO fond posebno naglašava da je važno kako je telesno oštećenje nastalo.

Ukoliko je ono posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti, mogu biti ispunjeni uslovi za ostvarivanje novčane naknade za telesno oštećenje.

Sa druge strane, ako je telesno oštećenje nastalo kao posledica bolesti ili povrede koja nije povezana sa radom, ne ispunjavaju se uslovi za ovu konkretnu novčanu naknadu prema propisima PIO osiguranja.

Zato građani ne bi trebalo da zaključuju da imaju pravo na isplatu samo na osnovu postojanja određenog zdravstvenog problema.

Šta ako je oštećenje nastalo zbog bolesti?

I u slučaju kada bolest nije povezana sa radom, građani mogu da podnesu zahtev za utvrđivanje procenta telesnog oštećenja, uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju.

Nakon podnošenja zahteva, postojanje i stepen telesnog oštećenja utvrđuje nadležna lekarska komisija.

Utvrđeni procenat može biti važan za ostvarivanje drugih prava i olakšica.

Koje druge olakšice mogu da postoje?

Utvrđeno telesno oštećenje može građanima biti osnov za ostvarivanje pojedinih drugih prava, u zavisnosti od konkretnih propisa i uslova.

Među mogućim olakšicama navode se:

refundacija plaćenog poreza na dodatu vrednost (PDV), kada su ispunjeni zakonski uslovi;

oslobađanje od određenih dažbina prilikom registracije motornih vozila;

određene olakšice kod komunalnih usluga;

pogodnosti u vezi sa parkingom;

određene olakšice kod putarine i drugih lokalnih troškova.

Važno je naglasiti da ne ostvaruju svi građani automatski sva navedena prava. Uslovi mogu da se razlikuju u zavisnosti od vrste prava, stepena oštećenja i propisa koji uređuju konkretnu oblast.

Za lokalne olakšice građani bi trebalo da se obrate nadležnoj opštinskoj ili gradskoj službi, odnosno preduzeću koje pruža konkretnu uslugu.

Kako se podnosi zahtev PIO fondu?

Za utvrđivanje telesnog oštećenja potrebno je podneti zahtev i priložiti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju.

Obrasci zahteva dostupni su na sajtu PIO fonda, u delu „Obrasci“.

Građani koji imaju radni staž ostvaren isključivo u Srbiji koriste obrazac sa oznakom „filijala“, dok se za korisnike sa inostranim stažom koristi obrazac sa oznakom „direkcija“.

Nakon podnošenja dokumentacije, nadležni organ i lekarska komisija utvrđuju da li telesno oštećenje postoji i u kom procentu.

Kako se isplaćuje novčana naknada?

Ukoliko su ispunjeni svi zakonski uslovi za ostvarivanje novčane naknade, ona može da se isplaćuje na različite načine.

Moguća je uplata:

na tekući račun korisnika;

na račun ustanove u kojoj je korisnik smešten;

preko ovlašćenog lica;

na devizni račun za korisnike koji žive van Srbije.

Najvažnije je utvrditi uzrok oštećenja

Kod ostvarivanja prava na novčanu naknadu za telesno oštećenje nije dovoljno samo postojanje zdravstvenog problema.

Ključni su uzrok nastanka oštećenja i njegov utvrđeni procenat.

Zato građani koji imaju ozbiljna zdravstvena oštećenja, a nisu sigurni koja prava mogu da ostvare, mogu da podnesu zahtev za utvrđivanje telesnog oštećenja i prilože relevantnu medicinsku dokumentaciju.

Čak i kada ne postoji pravo na konkretnu novčanu naknadu PIO fonda, utvrđen stepen telesnog oštećenja u određenim slučajevima može biti značajan za ostvarivanje drugih prava i olakšica.

(Blic)