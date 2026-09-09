Besmrtni Muslera vodi "studente" u finale Kopa libertadores: Estudijantes i Korintijans sastaju se prvi put posle 90 godina

Estudijantes dočekuje Korintijans u prvom četvrtfinalnom okršaju

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Estudijantes iz La Plate u sredu dočekuje brazilski Korintijans u prvom meču četvrtfinala Kopa Libertadores. Utakmica na stadionu „Horhe Luis Hirši“ počinje u 21.30, a glavni sudija biće Urugvajac Esteban Ostojič, dok će njegov sunarodnik Antonio Garsija biti zadužen za VAR.

Estudijantes je do četvrtfinala stigao preko Universidada Katolike iz Čilea. Posle remija na domaćem terenu, argentinski klub je u revanšu slavio ubedljivo i izborio plasman dalje. U grupnoj fazi završio je na drugom mestu, iza Flamenga.

Ipak, forma Estudijantesa u domaćem šampionatu nije naročito dobra. U osmom kolu Torneo Klausure poražen je od Velesa sa 1:0, pa posle tog rezultata ima sedam bodova i nalazi se na 13. mestu Grupe A.

Posebna priča domaćeg tima je 40-godišnji golman Fernando Muslera, koji je u grupnoj fazi Libertadoresa branio svaki minut. Urugvajac se za nešto više od godinu dana u La Plati od novajlije pretvorio u jednog od lidera ekipe, a sa Estudijantesom je već osvojio dva trofeja.

Muslera je posebno iskusan kada su u pitanju veliki mečevi i penali, a sada ima priliku da pomogne Estudijantesu u pohodu na trofej koji je ovaj klub osvajao čak četiri puta. Posle teškog perioda sa reprezentacijom Urugvaja, navijači Estudijantesa su ga dočekali kao jednog od svojih, što mu je dodatno učvrstilo status u klubu.

Korintijans je, s druge strane, osvojio prvo mesto u Grupi E, ispred Platensea, Independijente Santa Fea i urugvajskog Penjarola. U osmini finala eliminisao je Rosario Sentral, klub Anhela Di Marije, minimalnom ukupnom pobedom od 1:0.

Za dodatnu zanimljivost pobrinula se i istorija međusobnih duela. Korintijans je eliminisao Estudijantes u njihovom jedinom prethodnom zvaničnom susretu, u Kopa Sudamerikana 2023, kada je prolaz dalje obezbedio posle penala upravo na terenu argentinskog kluba.

Sada se rivali ponovo sastaju, ali ovoga puta u borbi za mesto među četiri najbolje ekipe Južne Amerike. Prvi duel igra se u La Plati, gde će Estudijantes pokušati da stekne prednost pred revanš.

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