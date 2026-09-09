Ekonomija

"JEDAN OD NAJIMPRESIVNIJIH ZAOKRETA U EVROPI“: Srbija napravila čudo - ekonomski podaci sve govore (GRAFIKON)

В. Н.

09. 09. 2026. u 09:08

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SRBIJA je ostvarila „jedan od najimpresivnijih društveno-ekonomskih zaokreta u Evropi“, ocenjuje se u novom broju časopisa Makroekonomske analize i trendovi (MAT).

ЈЕДАН ОД НАЈИМПРЕСИВНИЈИХ ЗАОКРЕТА У ЕВРОПИ“: Србија направила чудо - економски подаци све говоре (ГРАФИКОН)

Foto: Profimedia

Najvažniji ekonomski pokazatelji iz novog broja MAT-a pokazuju veliki napredak Srbije od 2013. godine.

Posebno se ističe rast životnog standarda u periodu od 2013-2025.

 

Tako je nezaposlenost drastično pala, sa 23 posto na 7,2 posto, dok je formalno zaposleno preko 300.000 ljudi više nego što je bilo.

Nezaposlenost: 23% (2013) → 7,2% (Q2 2026); Formalna zaposlenost: +300.000

Teška materijalna deprivacija zaposlenih, odnosno nemogućnost pojedinaca ili domaćinstava da obezbede osnovna materijalna sredstva, dobra i društvene aktivnosti neophodne za dostojanstven život drastično je pala, i sada Srbija stoji bolje čak i od Nemačke, Francuske i proseka EU.

Teška materijalna deprivacija zaposlenih: 31,3% (2014) → 6,2% (2025) – bolje od Nemačke, Francuske i proseka EU

Drastično je opao i rizik od siromaštva, što pokazuju sledeći podaci.

Rizik od siromaštva (AROPE): 43,2% → 23,2%; jaz prema EU smanjen za 87%

Samo 4,5 posto građana ne može da priušti novu odeću, dok je u Evropskoj uniji prosek 7,4 posto.

Prosečna plata 2013. pokrivala je 60 posto potrošačke korpe, danas je premašuje.

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