"JEDAN OD NAJIMPRESIVNIJIH ZAOKRETA U EVROPI“: Srbija napravila čudo - ekonomski podaci sve govore (GRAFIKON)
SRBIJA je ostvarila „jedan od najimpresivnijih društveno-ekonomskih zaokreta u Evropi“, ocenjuje se u novom broju časopisa Makroekonomske analize i trendovi (MAT).
Najvažniji ekonomski pokazatelji iz novog broja MAT-a pokazuju veliki napredak Srbije od 2013. godine.
Posebno se ističe rast životnog standarda u periodu od 2013-2025.
Tako je nezaposlenost drastično pala, sa 23 posto na 7,2 posto, dok je formalno zaposleno preko 300.000 ljudi više nego što je bilo.
Nezaposlenost: 23% (2013) → 7,2% (Q2 2026); Formalna zaposlenost: +300.000
Teška materijalna deprivacija zaposlenih, odnosno nemogućnost pojedinaca ili domaćinstava da obezbede osnovna materijalna sredstva, dobra i društvene aktivnosti neophodne za dostojanstven život drastično je pala, i sada Srbija stoji bolje čak i od Nemačke, Francuske i proseka EU.
Teška materijalna deprivacija zaposlenih: 31,3% (2014) → 6,2% (2025) – bolje od Nemačke, Francuske i proseka EU
Drastično je opao i rizik od siromaštva, što pokazuju sledeći podaci.
Rizik od siromaštva (AROPE): 43,2% → 23,2%; jaz prema EU smanjen za 87%
Samo 4,5 posto građana ne može da priušti novu odeću, dok je u Evropskoj uniji prosek 7,4 posto.
Prosečna plata 2013. pokrivala je 60 posto potrošačke korpe, danas je premašuje.
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