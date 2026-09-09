Politika

VUČIĆ SE OBRAĆA TAČNO U 12 ČASOVA: Predsednik potpisuje ukaz o raspisivanju izbora

T.J.

09. 09. 2026. u 07:38 >> 11:39

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se naciji tačno u 12 časova i potpisuje ukaz o raspisivanju izbora.

ВУЧИЋ СЕ ОБРАЋА ТАЧНО У 12 ЧАСОВА: Председник потписује указ о расписивању избора

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

Vučić će saopštiti odluke o raspuštanju Narodne skupštine Srbije i raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, koji će biti održani 25. oktobra.

Vučić je ranije rekao da je do njega stigao obrazloženi predlog Vlade o raspuštanju Skupštine.

- Stigao je predlog. Sad bi trebalo da donesem dve odluke u skladu sa Ustavom i Zakonom o predsedniku. Prva je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije, druga je odluka o raspisivanju izbora. I saopštiću obe odluke i ukaz i ovu odluku sutra tačno u 12.00. Izbori će biti održani u Srbiji 25. oktobra - naveo je Vučić u utorak za RTS.

(Tanjug)

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