VUČIĆ SE OBRAĆA TAČNO U 12 ČASOVA: Predsednik potpisuje ukaz o raspisivanju izbora
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se naciji tačno u 12 časova i potpisuje ukaz o raspisivanju izbora.
Vučić će saopštiti odluke o raspuštanju Narodne skupštine Srbije i raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, koji će biti održani 25. oktobra.
Vučić je ranije rekao da je do njega stigao obrazloženi predlog Vlade o raspuštanju Skupštine.
- Stigao je predlog. Sad bi trebalo da donesem dve odluke u skladu sa Ustavom i Zakonom o predsedniku. Prva je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije, druga je odluka o raspisivanju izbora. I saopštiću obe odluke i ukaz i ovu odluku sutra tačno u 12.00. Izbori će biti održani u Srbiji 25. oktobra - naveo je Vučić u utorak za RTS.
(Tanjug)
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