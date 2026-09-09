HITNO SE OGLASIO TRAMP: Reagovao na pobedu krajnje desničarske stranke AfD
AMERIČKI predsednik Donald Tramp pozdravio je danas pobedu nemačke krajnje desničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD) na izborima u nemačkoj saveznoj državi Saksonija-Anhalt, navodeći da je to "zaista velika" pobeda.
"Populistička stranka u Nemačkoj je upravo imala zaista sjajno veče. Konačno su se umorili od apsolutno užasnih imigracionih pravila i propisa koji su toliko naštetili Nemačkoj. U usponu su i više to neće trpeti", rekao je Tramp u objavi na platformi Truth Social.
AfD je u nedelju na lokalnim izborima u saveznoj državi Saksonija-Anhalt na istoku Nemačke osvojio rekordnih 43,8 odsto glasova, više nego dvostruko više nego 2021. godine, dok je Hrišćansko-demokratska unija (CDU) kancelara Fridriha Merca osvojila je 17,2 odsto.
(Tanjug)
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