Ekonomija

MINISTARKA OBJAVILA NOVE PODATKE: Evo koliko je građana već upisalo nekretnine u katastar

В. Н.

09. 09. 2026. u 11:20

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MINISTARKA građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da je do jutros Agencija za prostorno planiranje izdala 603.787 potvrda o upisu objekata na osnovu zakona "Svoj na svome".

МИНИСТАРКА ОБЈАВИЛА НОВЕ ПОДАТКЕ: Ево колико је грађана већ уписало некретнине у катастар

Foto: D. Milovanović

Sofronijevićeva je rekla da je već više od pola miliona građana, na osnovu izdatih potvrda, i upisalo svoje objekte u katastar.

- Mi imamo softver koji nam omogućava u realnom vremenu to da pratimo i jutros u 5:15 sam poslednji put ušla na platformu i bilo je 603.787 izdatih potvrda i više od 500.000 naših građana je već upisalo objekte u katastar - rekla je Sofronijevićeva za TV Prva.

(Tanjug)

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