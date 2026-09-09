MINISTARKA OBJAVILA NOVE PODATKE: Evo koliko je građana već upisalo nekretnine u katastar

MINISTARKA građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da je do jutros Agencija za prostorno planiranje izdala 603.787 potvrda o upisu objekata na osnovu zakona "Svoj na svome".

Foto: D. Milovanović

Sofronijevićeva je rekla da je već više od pola miliona građana, na osnovu izdatih potvrda, i upisalo svoje objekte u katastar.

- Mi imamo softver koji nam omogućava u realnom vremenu to da pratimo i jutros u 5:15 sam poslednji put ušla na platformu i bilo je 603.787 izdatih potvrda i više od 500.000 naših građana je već upisalo objekte u katastar - rekla je Sofronijevićeva za TV Prva.

(Tanjug)