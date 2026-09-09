"SRBIJA PROŠLA KROZ TEŽAK PERIOD" Vučić: Pozivao sam političke protivnike na razgovor, odgovora nije bilo
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas naciji povodom raspuštanja Narodne skupštine i raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora koji će biti održani 25. oktobra. Govoreći o periodu koji je iza Srbije, Vučić je istakao da su prethodne godine bile ispunjene brojnim izazovima, kao i da je Srbija uspela da očuva mir i nastavi ekonomski napredak.
- Poštovani građani, prethodne godine bile su prepune izazova, generalno govoreći. Prošla je Srbija kroz težak period. Srušen je poredak u svetu, a da novi nije uspostavljen. Danas imamo ratove širom sveta, koji ugrožavaju i našu zemlju. Sve to vreme uspeli smo da sačuvamo mir i da zemlju guramo napred. Srbija je uspela da ekonomija bude najbrže rastuća u Evropi. To ste uspeli vi, građani Srbije. Imali smo velike turbulencije na domaćoj sceni, uz značajno mešanje stranih sila. Pozivao sam političke protivnike na razgovor, odgovora nije bilo. Razumljivo, nemoguće je razgovarati sa onim protiv koga vodite kampanju dehumanizacije – rekao je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić.
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