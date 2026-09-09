Ekonomija

BRENT VIŠE OD 99 DOLARA: Cene gasa u Evropi oko 77 evra, evropski indeksi u padu

T.J.

09. 09. 2026. u 09:50

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CENE evropskog prirodnog gasa danas se kreću oko 77 evra za megavat-sat, dok je nafta Brent porasla je na više od 99 dolara po barelu, a evropski berzanski indeksi su uglavnom u padu.

БРЕНТ ВИШЕ ОД 99 ДОЛАРА: Цене гаса у Европи око 77 евра, европски индекси у паду

Foto: AI Generated/Gemini

Fjučersi evropskog prirodnog gasa za isporuku u oktobru na amsterdamskom tržištu TTF kretali su se danas oko 76,8 evra za megavat-sat, dok je dnevna promena bila blago negativna oko -1,3 odsto.

Prema podacima Investing.com, cena oktobarskog TTF fjučersa iznosila je 76,700 evra.

Na evropskim berzama, nemački berzanski indeks DAX beleži pad od 0,39 odsto i nalazi se na 25.890,77 poena, dok je britanski FTSE 100 oslabio 0,28 odsto, na 10.783,09 poena.

Francuski CAC 40 pao je za 0,61 odsto, na 8.265,15 poena.

Kineski CSI 300 porastao za 0,30 odsto na 4.572,60 poena. Vrednost evra prema dolaru na valutnom tržištu iznosi 1,1619 dolara.

Cena zlata iznosi 4.445,41 dolara za trojsku uncu, uz dnevni pad od 0,16 odsto, prema podacima za fjučerse na Investing.com.

Cena pšenice iznosi 749 centi za bušel, uz dnevni rast od 0,27 odsto.

(Tanjug)

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