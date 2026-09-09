"GRAĐANI, IMAĆETE PRILIKU DA BIRATE" Vučić o izborima: Molim vas da to učinite na miran način, mislim na svih 45 dana kampanje

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je u svom obraćanju o predstojećim izborima ističući da građani imaju priliku da na miran način učestvuju u danima dok traje kapmpanja.

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- Nije posebna tajna da bi u Srbiji svi bili bolji političari, predsednici, treneri. Kao predsednik uvek sam se vodio interesima građana Srbije. Da li su nam izbori bili neophodni... Da nije ovakvih tenzija, svakako da ne bi bili potrebni. Zato sam smatrao da je ovo vreme gde još možemo da se pripremamo i radimo, da imamo dovoljno vremena da se pripremimo za sve. Mi se ponosimo svojim demokratskim pristupom. Građani, imaćete priliku da birate. Molim vas da to učinite na miran način, mislim na svih 45 dana kampanje. Glas boga i odluka naroda mora da se poštuje. Uveren sam da ćete izabrati pravi put. Koga god izaberete primiće moje čestitke. Hvala vam što ste me saslušali - navodi Vučić.