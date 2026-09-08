Politika

VUČIĆ SE VEČERAS OBRAĆA JAVNOSTI: Predsednik će odgovoriti Briselu, Zagrebu i Sarajevu

V.N.

08. 09. 2026. u 13:41

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratiće se večeras javnosti kako bi direktno i argumentovano odgovorio na talas kritika, optužbi i diplomatskih pritisaka koji su prethodnih dana stigli kako iz regiona, tako i iz samih centara moći međunarodne zajednice.

ВУЧИЋ СЕ ВЕЧЕРАС ОБРАЋА ЈАВНОСТИ: Председник ће одговорити Бриселу, Загребу и Сарајеву

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Očekuje se da šef države u svom večerašnjem izlaganju iznese detaljne odgovore i jasne pozicije Srbije povodom izjava predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen i predsednika Evropskog saveta Antonija Košte, ali i na oštre političke napade koji konstantno stižu iz Zagreba i Sarajeva.

 

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