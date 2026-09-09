BRUTALNO UBISTVO ŽENE MOGLO BITI SPREČENO? Policija primila dojavu neposredno pre tragedije u Slatini

U SLATINI je juče uveče ubijena žena. Policija je izvestila da je oko 22 sata muškarac oštrim predmetom usmrtio žensku osobu.

Foto: Jutjub printskrin/MUP HR

Osumnjičeni je zatečen na mestu događaja i odmah je uhapšen, piše PU virovitičko-podravska.

Istraga na mestu zločina

Uhapšeni muškarac priveden je u službene prostorije, gde je nad njim započelo kriminalističko istraživanje. Postupak vodi dežurna zamenica Županijskog državnog tužilaštva u Bjelovaru u saradnji s policijskim službenicima PU virovitičko-podravske.

Uviđaj na mestu događaja se sprovodio od 2:13 do 5:51 sati. Nakon završenog uviđaja, telo preminule ženske osobe prevezeno je na Odeljenje patologije Opšte bolnice Virovitica. Kriminalističko istraživanje se nastavlja.

Milina naložio vanredni nadzor postupanja policije

Glavni direktor policije Nikola Milina naložio je sprovođenje vanrednog nadzora u Policijskoj stanici Slatina kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su prethodile teškom ubistvu žene. U Slatinu će biti upućen stručni tim policijskih službenika koji će proveriti celokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičenom.

Nadzor će obuhvatiti i postupanje iz jula ove godine, kada je osumnjičeni prekršajno i krivično prijavljen. Posebno će se proveravati postupanje policije po dojavi koju je primila neposredno pre ubistva.

Iz policije su najavili da će zaključke vanrednog nadzora objaviti nakon što stručni tim završi svoj rad.

(Index)