Haos u Kragujevcu! Sukob navijača, policija intervenisala, podignuti dronovi!

Nemirna noć u Kragujevcu obeležena je ozbiljnim incidentom u kojem su se, prema prvim nezvaničnim informacijama, sukobile dve grupe navijača.

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Kako prenosi RINA, sukob je izbio u Avalskoj ulici, a situacija je ubrzo eskalirala. Tokom incidenta oštećeno je i više automobila, dok je policija angažovala veći broj pripadnika kako bi sprečila dalje incidente i uspostavila kontrolu na terenu.

Policija je tokom intervencije koristila i dronove, pomoću kojih je pratila kretanje učesnika sukoba i situaciju iz vazduha.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome šta je dovelo do sukoba, kao ni potvrde o eventualno povređenim osobama.

Policija trenutno radi na utvrđivanju svih okolnosti događaja. Pregledaju se dostupni snimci i prikupljaju informacije kako bi bili identifikovani učesnici incidenta.

Više informacija očekuje se nakon što nadležni završe provere.