Tibo Kurtoa propušta Ligu nacija, razlog nije povreda

Golman Reala Tibo Kurtoa izjavio je da neće braniti za fudbalsku reprezentaciju Belgije u Ligi nacija, preneo je danas Rojters.

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Kurtoa (34) je posle Svetskog prvenstva nagovestio da bi mogao da propusti Ligu nacija kako bi imao više odmora posle izuzetno naporne sezone i velikog broja mečeva u klupskim i reprezentativnim takmičenjima. Kurtoa je naveo da novi selektor Belgije Mark van Bomel razume njegovu odluku.

- Doneo sam odluku da ne branim u Ligi nacija. Međutim, ako selektor bude imao problema sa povredama golmana, tada mogu da se priključim timu. To takođe znači da neću nastupiti ni na eventualnom završnom turniru LN - izjavio je Kurtoa za belgijski list HLN.

Međutim, golman Reala je istakao da je spreman da brani za nacionalni tim u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

- Ostajem na raspolaganju reprezentaciji za kvalifikacioni ciklus za EP 2028. godine. Svestan sam da ću morati da se izborim za svoje mesto u timu, kao i ostali golmani - dodao je Kurtoa.

Fudbaleri Belgije će u Ligi nacija igrati u grupi A1 sa Francuskom, Italijom i Turskom.