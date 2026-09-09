Ben Šelton spustio slušalicu Karlosu Alkarazu, i to na koji datum

Američki teniser Ben Šelton plasirao se u polufinale US Opena nakon senzacionalne pobede nad Karlosom Alkarazom!

Leonardo MUNOZ / AFP / Profimedia

Šelton je sa 3-2 u setovima nakon 4 i po sata igre uspeo da slavi rezultatom 6:7, 6:1, 6:3, 3:6, 7:6 i zakaže duel sa sunarodnikom Frensisom Tijafoom.

Nakon meča je Šelton proslavio pobedu dobro poznatim "spuštanjem slušalice", gestikulacijom koju je uradio Novak Đoković kada je savladao Šeltona i na njegov način proslavio pobedu.

THE MOMENT BEN SHELTON BEAT CARLOS ALCARAZ IN THE LATEST FINISHING MATCH IN US OPEN HISTORY.



3:33 in the morning.



But when you play the sport like that, you lose all sense of time.



Ben brought back his phone celebration 📞



It’s Big Ben time. 🇺🇸🥹 pic.twitter.com/GDjTROpH5f — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 9, 2026

Interesantno, ali Šelton je baš 9. septembra 2023. godine izgubio od Đokovića, kada je Novak "spustio slušalicu" Amerikancu.

Sada je Šelton bio taj koji se radovao i prošao u polufinale pobedom nad Karlosom Alkarasom.