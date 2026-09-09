Ben Šelton spustio slušalicu Karlosu Alkarazu, i to na koji datum
Američki teniser Ben Šelton plasirao se u polufinale US Opena nakon senzacionalne pobede nad Karlosom Alkarazom!
Šelton je sa 3-2 u setovima nakon 4 i po sata igre uspeo da slavi rezultatom 6:7, 6:1, 6:3, 3:6, 7:6 i zakaže duel sa sunarodnikom Frensisom Tijafoom.
Nakon meča je Šelton proslavio pobedu dobro poznatim "spuštanjem slušalice", gestikulacijom koju je uradio Novak Đoković kada je savladao Šeltona i na njegov način proslavio pobedu.
Interesantno, ali Šelton je baš 9. septembra 2023. godine izgubio od Đokovića, kada je Novak "spustio slušalicu" Amerikancu.
Sada je Šelton bio taj koji se radovao i prošao u polufinale pobedom nad Karlosom Alkarasom.
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