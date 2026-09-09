Tenis

Ben Šelton spustio slušalicu Karlosu Alkarazu, i to na koji datum

М.П.

09. 09. 2026. u 09:59 >> 10:14

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Američki teniser Ben Šelton plasirao se u polufinale US Opena nakon senzacionalne pobede nad Karlosom Alkarazom!

Бен Шелтон спустио слушалицу Карлосу Алкаразу, и то на који датум

Leonardo MUNOZ / AFP / Profimedia

Šelton je sa 3-2 u setovima nakon 4 i po sata igre uspeo da slavi rezultatom 6:7, 6:1, 6:3, 3:6, 7:6 i zakaže duel sa sunarodnikom Frensisom Tijafoom.

Nakon meča je Šelton proslavio pobedu dobro poznatim "spuštanjem slušalice", gestikulacijom koju je uradio Novak Đoković kada je savladao Šeltona i na njegov način proslavio pobedu.

Interesantno, ali Šelton je baš 9. septembra 2023. godine izgubio od Đokovića, kada je Novak "spustio slušalicu" Amerikancu.

Sada je Šelton bio taj koji se radovao i prošao u polufinale pobedom nad Karlosom Alkarasom.

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