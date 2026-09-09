Politika

VUČEVIĆ ODGOVORIO GERVALI: Srpski narod na KiM nije prolaznik, niti politička kategorija koja se može obrisati jednim saopštenjem ili izjavom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 09. 2026. u 15:45

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PREDSEDNIK SNS i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević rekao je danas da je izjava poslanice Pokreta Samoopredeljenja Donike Gervala da "na Kosovu nema sprskog naroda" najdirektniji vid istorijskog i političkog revizionizma, ali pre svega otvoreno negiranje osnovnih ljudskih i građanskih prava.

ВУЧЕВИЋ ОДГОВОРИО ГЕРВАЛИ: Српски народ на КиМ није пролазник, нити политичка категорија која се може обрисати једним саопштењем или изјавом

Foto: Novosti

-Srpski narod na Kosovu i Metohiji nije prolaznik, niti politička kategorija koja se može obrisati jednim saopštenjem ili zlonamernom izjavom. On je vekovima konstanta tog prostora - sa svojom kulturom, istorijskim nasleđem, svetinjama i pre svega živim ljudima koji uprkos neprekidnim pritiscima i sistemskoj diskriminaciji ostaju i opstaju na svojoj zemlji, naglasio je Vučević povodom izjave Gervale koja je, nakon što je Srpska lista predložila Slavka Simića za potpredsednika Skupštine, navela da je taj predlog skandalozan i neprihvatljiv, jer "na Kosovu nema sprskog naroda".

Kako je dodao Vučević, negirati postojanje čitavog jednog naroda na teritoriji na kojoj vekovima živi, ne govori ništa o Srbima, ali govori sve o ideologiji onih koji takve tvrdnje iznose.

To, prema njegovim rečima, nije samo skandalozan retorički ispad, već opasan narativ koji opravdava dalju obespravljenost i progon srpske zajednice.

-Ako za albanske predstavnike u Prištini 'nema srpskog naroda', onda je jasno kakvu mu poruku šalju i kakvo mu mesto namenjuju. Dok je Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, to im neće poći za rukom, poručio je Vučević na mreži "X".

Tanjug

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