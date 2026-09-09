Politika

SINIŠA MALI O IZBORIMA: Uveren sam da građani prepoznaju rezultate

Novosti online

09. 09. 2026. u 15:42

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MINISTAR u tehničkoj Vladi Siniša Mali podsetio je na Instagramu da Srbiju očekuju parlamentarni izbori 25. oktobra i kazao da će tog dana građani birati "da li žele dalji napredak, rast i razvoj ili ćemo dozvoliti da blokaderi zaustave našu zemlju".

СИНИША МАЛИ О ИЗБОРИМА: Уверен сам да грађани препознају резултате

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ nr

- Na nama je da to ne dopustimo, da se izborimo da nastavimo putem razvoja, novih investicija, modernizacije infrastrukture, rasta plata i penzija, kao i otvaranja novih radnih mesta širom zemlje.

Srbija neće propustiti svoju razvojnu šansu koju je gradila u protekloj deceniji. Uz nastavak započetih projekata i realizaciju svih planova čak i u teškim svetskim okolnostima, možemo da nastavimo da jačamo ekonomiju, unapređujemo kvalitet života građana i dodatno učvršćujemo svoju poziciju u regionu i Evropi. Zato je važno sačuvati stabilnost i nastaviti putem napretka i razvoja.

Uveren sam da građani prepoznaju rezultate koji su ostvareni i da će podržati politiku koja garantuje dalji rast, nove investicije i sigurniju budućnost za sve. Idemo dalje, za još uspešniju, snažniju i Ujedinjenu Srbiju - naveo je on na Instagramu.

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