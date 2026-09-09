Ovo su žene koje su izazvale haos na US Openu

Poslednji Grend slem izazvao je velike kontroverze

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Odluka organizatora Otvorenog prvenstva SAD u tenisu (US Open) da dodeli oko 100 zvaničnih akreditacija influenserima i zvezdama društvenih mreža izazvala je pravi haos na Flešing Medouzu, ali i žestok revolt teniske javnosti i vodećih svetskih igračica.

Nezadovoljstvo zbog nepoštovanja teniskog bontona, buke i korišćenja prestižnog turnira isključivo za ličnu promociju kulminiralo je reakcijom svetskih zvezda poput Naomi Osake, Arine Sabalenke i Koko Gof.

- Mislim da je sjajno imati novu publiku i to pomaže razvoju sporta. Ali, ako vas pozovu na crveni tepih, nećete se pojaviti u farmerkama. Potrebno je samo pratiti bonton ovog sporta - poručila je četvrta teniserka sveta Koko Gof.

Influenserkama Meg Radis i Odri Džongens akreditacije su oduzete nakon što su ih zloupotrebile na mrežama, dok je uprava Vimbldona, u strahu od sličnog scenarija, već donela presedan i najavila potpunu zabranu ulaska influenserima na turnir sledeće godine.

U centru pažnje na Flešing Medouzu našla se grupa internet zvezda koje mečeve prate iz prvih redova:

Remi Bejder (31): Poznati američki „plus-sajz“ model i kreatorka sadržaja sa Forbsove liste „30 Under 30“, koja se nedavno pojavila i na pisti magazina "Sports Ilustrated."

Eliza Vestkout (28): Modna influenserka i digitalni strateg iz Londona, koja ocenjuje stajlinge tenisera na terenu. Zanimljivo je da je nekada bila sakupljačica loptica na Vimbldonu.

Erika Prisila (27): TikTok komičarka poreklom iz Dominikanske Republike koju prati preko 1,2 miliona ljudi.

Serena Kerigan (32): Poznata pod nadimkom „Kraljica samopouzdanja“, autorka knjiga i scenaristkinja koja privlači pažnju glamuroznim stajlinzima.

Izabela Loren (25): Fitnes i velnes influenserka iz Njujorka sa više od milion pratilaca, promoterka poznatih sportskih brendova.

Medison Epel (29): Bivša uspešna koledž teniserka i privatni trener, koja je sportski teren zamenila unosnim ugovorima u modnoj industriji.

Hajli Vilks (29): Advokatica iz Nešvila koja uspešno balansira pravničku karijeru sa snimanjem modnih i porodičnih video-zapisa.

Gabi Gonzalez (24): Nekadašnja internet zvezda koja je u žižu javnosti dospela nakon što je optužena za umešanost u pokušaj naručenog ubistva bivšeg partnera, pevača Džeka Ejverija, zbog čega joj preti višedecenijska zatvorska kazna.

Umesto dešavanja na terenu i poteza najboljih tenisera sveta, profilima ovih influenserki dominiraju fotografije njihovih odevnih kombinacija i ispijanje zvaničnog koktela US Opena čija cena od skoro 22 dolara nije sprečila milione pregleda na društvenim mrežama, pretvarajući jedan od četiri najveća Grend slema u svojevrsni festival internet samopromocije.