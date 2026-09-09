VAR JE POGREŠIO! Premijer liga priznala propust - prag tolerancije je bio dostignut
Arsenal je u avgustu slavio na gostovanju Aston Vili sa 1:0, ali je tek naknadna analiza Komisije za ključne sudijske incidente Premijer lige potvrdila da su „tobdžije“ u finišu meča oštećene.
U sudijskoj nadoknadi Ijan Matsen je startovao na Bruna Gimaraisa, nije zahvatio loptu, ali je ostvario kontakt sa nogom fudbalera Arsenala. Sudija Džared Džilet nije pokazao na belu tačku, a VAR Džejms Bel je posle pregleda snimka odlučio da ne preporuči glavnom arbitru da promeni odluku.
Komisija je sada zaključila da je penal morao da bude dosuđen i da je VAR pogrešio što nije intervenisao. U obrazloženju je navedeno da je Matsen ostvario jasan kontakt sa stajaćom nogom Gimaraisa, kao i da nije dodirnuo loptu. Procenjeno je i da je start bio nepromišljen, zbog čega je fudbaler Aston Vile trebalo da dobije drugi žuti karton i bude isključen.
Premijer liga je istovremeno objasnila da VAR ima visok prag za intervenciju i da njegova uloga nije da ponovo sudi svaku situaciju, već da reaguje kada postoji jasna i očigledna greška. U ovom slučaju, međutim, sama liga je potvrdila da je taj prag bio dostignut i da je VAR morao da pozove Džileta na pregled snimka.
Arsenal je na kraju ipak osvojio sva tri boda zahvaljujući golu Bukaja Sake, ali je naknadna odluka Komisije potvrdila da je u samom finišu meča mogao da dobije priliku da sa bele tačke reši pitanje pobednika.
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